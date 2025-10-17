基金特蒐／科技多重資產基金 有撐

美中關稅戰不確定性升溫，市場波動加大。野村全球科技多重資產基金經理人沈思瑩表示，儘管AI趨勢持續向上並具備長期成長潛力，但目前市場對AI題材已有高度預期，相關資產評價亦不算便宜，操作上需更為審慎並彈性操作。

野村全球科技多重資產基金成立於2024年，透過股票主攻、債券防守，分別占比約為65%及35%，在享有科技公司高成長的同時，搭配債券配置降低投組波動度，兼顧長期資本利得成長機會與穩定收益。

野村全球科技多重資產基金以科技供應鏈為核心出發，目前以AI為核心配置主軸，基於AI應用及算力需求持續增加，美國科技巨頭持續擴大AI資本支出，並觀察到AI應用已逐步轉化為營收及實質現金流。預期AI相關企業仍將展現相對優異的成長性，並持續吸引市場資金，成為資產配置的主流方向。

野村全球科技多重資產基金經理人沈思瑩。 野村投信/提供

以地區來看，野村全球科技多重資產基金貫徹「由下而上」的基本面選股策略，並非針對特定區域進行主動加減碼的配置策略。截至9月底，基金配置以美國為主約占64%，台灣占比14%，中國約7%，日本約4%，呈現多元且分散的全球科技佈局。

回顧今年前三季，科技股經歷兩段波折後重拾漲勢，1月中國DeepSeek模型展現的效率遠超市場預期，市場對大規模AI資本支出的合理性及必要性產生質疑，導致美國AI類股大跌，接著是4月美中貿易關稅衝擊全球股市，但在大型雲端服務供應商（CSP）資本支出再超預期，輝達新產品出貨逐步回到正軌，AI基礎建設與生成式AI應用快速擴展下，科技股重拾漲勢，美國大型科技股持續創高，台灣AI伺服器供應鏈亦明顯受惠，成市場焦點。

沈思瑩表示，野村全球科技多重資產基金儘管在4月受到關稅衝擊，淨值出現顯著修正，但經評估AI長線趨勢未受影響後，積極逢低加碼基本面看好之標的，包括CSP業者、台灣AI核心供應鏈，以及中國創新科技公司等。自4月以來，績效表現亮眼，展現出色選股與資產配置能力。她指出，受到訊息面帶動，科技股9月表現顯著超越過往季節性，包含Nvidia入股Intel、OpenAI公布重大合作，但供應鏈融資引發AI泡沫擔憂。從Google及ChatGPT都觀察到AI的算力需求增長仍迅速且強勁，因此認為目前還沒有AI泡沫，但仍將持續關注AI產業的增長趨勢。

此外，由於即將進入第3季業績發布期，亦重點關注企業獲利及展望，特別是企業能否將AI技術轉化為穩定的現金流與營收獲利成長，藉此重新評估並調整核心持股。

展望後市，沈思瑩表示，美國聯準會如市場預期啟動降息循環，預估至2026年底前仍有約3碼的降息空間。同時，2025年至2027年全球經濟成長預測持續上修，形成利率下行且經濟穩健的有利環境，為股市多頭延續提供強力支撐。不過沈思瑩提醒，雖然對全球股市、科技股及AI長期趨勢仍持正向看法，但也要留意的是，目前市場主流利多已被充分反映，隨著股市評價逐步墊高，市場對利空的敏感度也同步升溫。

操作心法

●現階段AI商機仍以基礎建設為主，透過觀察競爭格局及產品發展趨勢，聚焦於具產業地位與升級受惠的關鍵硬體供應商。

●長期重點在於挖掘能成功整合AI至商業流程以提升市占率及成長動能之企業。同時適度分散主題集中風險，布局有個別題材的科技股並提前布局新興科技領域。（徐牧民）

投資小叮嚀

●科技股長多格局不變，2026年AI趨勢亦將延續，全球科技股獲利有望再創新高，美國聯準會進入降息循環，也有利於市場評價修復，進一步推升股價表現。

●儘管短期市場可能面臨震盪走高或漲多拉回的情境，仍應維持一定比重的核心持股，以掌握2026至2027年在資金寬鬆與基本面強勁雙重支撐下的長期成長契機。（徐牧民）