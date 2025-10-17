富邦美國傘型基金核准募集 打造「經典X創新」美股投資新選擇

國內基金市場再添話題新兵。富邦投信繼富邦NASDAQ(00662)之後，再推出富邦美國傘型基金，子基金除富邦標普500 ETF外，同時增加NASDAQ-100及標普500指數基金，該傘型基金已獲主管機關核准募集，富邦投信預計將於11月24日展開募集，最低發行價為每單位新台幣10元，對美股投資有興趣的投資人，現在起多了新的投資管道，同時可依自身需求選擇累積或配息級別、新台幣或美元幣別之美股產品，將成為投資人長期投資美股的最佳選擇。

富邦投信表示，富邦美國傘型基金主打「經典 × 創新」雙動能配置策略，旗下包含兩大明星標的：追蹤標普500指數的富邦標普500 ETF與富邦標普500指數基金，及追蹤 NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ-100指數基金。前者追蹤標普500指數的ETF與指數基金代表美國經濟的穩健成長力道，後者追蹤 NASDAQ-100指數的指數基金則鎖定創新科技的長期爆發潛力，兩者兼具穩健與成長特性。

富邦投信指出，美國不僅是全球最大經濟體，2025年GDP規模更預估將突破30兆美元，其資本市場深度與創新能量均居全球之冠。根據1995-2024年統計資料，標普500指數年度報酬率平均為10.5%，為全球長線投資人重要配置標的；而NASDAQ-100近年則受AI、雲端與科技巨頭帶動，成長動能強勁。

富邦標普500 ETF擬任經理人謝恩雅表示，標普500指數代表美國最具競爭力的企業。巴菲特也曾說：「投資標普500指數就是投資美國的未來」「投資指數基金，一般投資者也能打敗專業」。投資美國500家公司，涵蓋多個產業，能有效分散風險。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方表示，NASDAQ-100指數具多項優勢，創新力量勢不可擋，包括:科技占比超過六成，涵蓋科技巨頭，代表全球創新；囊括全球市值前十，持股具代表性，具高度成長潛力；排除金融，聚焦科技、消費等高成長產業，顯創新特色。

富邦投信強調，希望透過富邦美國傘型基金，讓更多投資人能以親民的10元發行價輕鬆參與美股成長。本基金除了ETF外，也提供指數型基金，指數型基金有新台幣、美元兩種級別，投資人並可依照需求選擇季配息或累積型，並可透過銀行、基金平台與券商等多平台申購，滿足不同投資習慣。

美股長期基本面強勁，加上2025年市場普遍預期降息，資金有望回流股市，布局時點正逢時。富邦投信此次推出兼具經典與創新的美股雙動能配置策略，將有助於吸引偏好長期配置的投資人進場。