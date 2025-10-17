兩檔基金今年績效35%

台股再度創新高，推升主動操作的台股基金也跟著績效長紅，根據統計，截至15日，主、被動台股基金共有62檔淨值跟進大盤同創新高。而受益人逾萬人，且淨值創高的台股基金，包括群益台灣精選強棒主動式ETF基金（00982A）、野村優質基金等，今年以來績效則有超過35%的好表現。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，預期台股將維持上檔有壓、下檔有撐的區間行情，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以主動台股基金ETF，參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選強棒主動式ETF暨群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，從技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。須關注第4季契機，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人宜把握震盪中的進場機會。

統一投信台股團隊表示，根據最新FedWatch統計，市場預期10月、12月降息機率超過90%，預計聯準會寬鬆政策將持續激勵市場資金動能。且台積電法說會公布的第3季財報優於預期，AI需求持續攀升，預期帶動AI相關供應鏈長線可期。後市看好ASIC、高速運算、伺服器組裝、高階製程設備，以及400G／800G交換器與光纖等相關供應鏈，並持續關注記憶體、封測及蘋果概念股等低基期轉強族群。