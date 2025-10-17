能源概念股 搭AI順風車

隨著全球AI應用快速成長，龐大的電力需求成為產業發展的關鍵命脈，也引爆資金轉向能源供應鏈的投資熱潮。台股能源概念股與相關ETF近期表現亮眼。

引爆這波能源投資熱潮的導火線之一，正是美國燃料電池龍頭Bloom Energy股價的大爆發。資產管理巨頭Brookfield日前宣布，將投入50億美元與Bloom Energy合作，為AI數據中心部署現場式燃料電池發電方案。該消息激勵Bloom Energy股價單日狂漲26.52%，年初至今漲幅接近四倍。

能源投資熱潮直接反映在台股ETF的表現，FT潔淨能源（00899）本周狂飆9.5%；富邦ESG綠色電力漲幅5.58%；新光美國電力基建漲幅4.41%，整體表現優於傳統科技型ETF，顯示市場資金正隨著AI產業鏈向下扎根，聚焦能源供應鏈。

FT潔淨能源最大持股標的即為Bloom Energy，法人表示，「AI永動機效應」正形成強大的正向循環：AI的算力需求推升電力消耗，進而帶動新能源技術的發展與投資，形成產業與資本的雙向驅動。專家指出，AI產業發展的上半場聚焦於晶片與算力，而下半場則將進入能源基礎設施的競爭，能源供應鏈的重要性將持續攀升，相關產品後市值得關注。