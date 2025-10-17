投信基金規模衝10.5兆

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投信投顧公會最新統計9月底投信各類型基金規模出爐，整體規模來到10.51兆元，較8月增加2,350.58億元；9月規模以台股ETF增加1,140.19億元為各類型基金之冠，其次為債券ETF月增,1009.93億元。顯見ETF買氣持續熱絡。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股走勢是具基本面支撐，台股ETF表現仍看好，可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳ETF、受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF，搭配主動式台股ETF更能增加投資組合的靈活度。

國泰20年美債基金經理人陳思翰表示，美中貿易衝突議題再升溫，市場避險情緒迅速升高，推動避險買盤湧入美國公債市場，美債殖利率全面走低。中美貿易緊張局勢升級加上日前多項美國關鍵數據的支持，進一步強化聯準會在10月降息可能。

儘管目前通膨預期仍偏高，但在勞動市場疲弱及關稅威脅加劇的背景下，聯準會延續降息循環機會提升，由於長天期債券對利率較敏感，00687B的交易量亦出現顯著增長，10月1日至14日平均交易量為3.4萬張，與9月1日至12日平均量相比增加逾4,800張，顯見交投熱絡，獲投資人青睞。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，台股表現亮眼，不少個股創新高，投資人擔心錯過行情而積極進場，資金在熱門AI題材間快速輪動。雖然市場利多已被充分反映，股市評價墊高後對利空的敏感度也升溫，短線震盪風險不容忽視。第4季為法人作帳旺季，11月至隔年2、3月常為股市表現佳期間，有利台股延續多頭格局。看好2026至2027年台股前景，投資人可聚焦AI相關族群，包括晶圓代工、晶片測試、散熱、高速傳輸板材等，迎明後年多頭行情。

