近期日本政經環境受到關注，投信業者表示，日股受惠於通貨膨脹溫和、薪資增長、公司治理持續改善等結構性利多，金融、營建、工業及公用事業等價值股仍有表現空間，日股基金表現仍可期待。

富達國際日本投資長鹿島美由紀（Miyuki Kashima）表示，日本擺脫通貨緊縮，轉向溫和通膨，代表經濟及股市前景都出現結構性轉變。目前日本貨幣、財政及薪酬政策都為通膨提供有利環境。值得注意的是，此通膨更多仰賴薪資趨升及政府與央行政策，而非成本上升。

富達日本價值基金經理人曾敏前指出，日本總體經濟和企業基本面都較市場預期強韌，推動日股主要指數再創新高。就產業來說，較看好金融、營建、工業及公用事業等，因為受惠於勞動力短缺、數位化和基建需求推動訂單增長，議價能力穩定，且對美國關稅政策敏感度較低。