快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

美股多頭可望延續

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）持續降息，加上人工智慧熱潮，有望持續支撐美股。法人指出，聯準會降息，美股將是主要受惠市場，此外新興市場股市及債市、黃金、比特幣等也都有機會受惠。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯指出，Fed在9月重啟降息，市場預期今年稍後可望繼續降息，應有助美股後續表現。此外，在AI資本支出持續擴張的趨勢下，具備技術與資源優勢的龍頭股可望成為主要受惠者，都支持長期持有美股的投資觀點。

楊貽甯表示，可注意美國主要企業公布財報。過往財報季受惠於業績公布、發表展望及企業重啟股票回購，都可望為美股帶來財報行情。雖然美中地緣政治再度緊張，但雙方仍保留談判與溝通的時間，顯示局勢並非完全僵化，仍有轉圜餘地。

富蘭克林投顧表示，短線上，陸續公布的大廠財報、美中貿易角力等訊息可能成為干擾股市的雜音，但在Fed寬鬆基調搭配美國企業獲利動能延續，仍有望支持美股後市。

富蘭克林投顧認為，美股獲利強勁，可望延續多頭格局。儘管美股本益比來到25倍，且市場對AI族群泡沫的疑慮上升，但美股獲利基本面堅實。統計顯示，S&P 500指數獲利年增預估成長8.8%，若扣除能源類股，獲利年增達9.6%。

雖然美元今年走勢轉弱，但貝萊德智庫指出，這並非代表市場對美國資產信心下滑，而是主要反映市場預期Fed將降息。利率走低，不只有利於美股，也有利於其他資產。

延伸閱讀

押注已近尾聲？大型投資機構減持高風險公司債 轉向這兩項資產

貝萊德：美元走弱來自於預期降息及財政壓力 而非儲備貨幣地位遭威脅

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

相關新聞

法巴美國小型股票 聚光

法巴美國小型股票基金一周來漲2%，半年來反彈近兩成，主因美國中小型股最近站上風，領漲成熟市場基金。這檔基金主要投資於市值...

摩根越南機會 周漲4.6%

越南基金最近持續領漲新興市場基金，受惠於富時將越南從邊境市場升格為次級新興市場，預期將吸引更多外資。國內目前有四檔獲得核...

兩檔基金今年績效35%

台股再度創新高，推升主動操作的台股基金也跟著績效長紅，根據統計，截至15日，主、被動台股基金共有62檔淨值跟進大盤同創新...

美股多頭可望延續

美國聯準會（Fed）持續降息，加上人工智慧熱潮，有望持續支撐美股。法人指出，聯準會降息，美股將是主要受惠市場，此外新興市...

日股利多 後市可期

近期日本政經環境受到關注，投信業者表示，日股受惠於通貨膨脹溫和、薪資增長、公司治理持續改善等結構性利多，金融、營建、工業...

跨國平衡基金 規模飆

隨全球股市驚驚漲創新高行情，各類海外股票型、平衡及組合型基金規模同步受惠，不過，受逢高獲利了結影響，規模最大的跨國股票型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。