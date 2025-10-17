美國聯準會（Fed）持續降息，加上人工智慧熱潮，有望持續支撐美股。法人指出，聯準會降息，美股將是主要受惠市場，此外新興市場股市及債市、黃金、比特幣等也都有機會受惠。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯指出，Fed在9月重啟降息，市場預期今年稍後可望繼續降息，應有助美股後續表現。此外，在AI資本支出持續擴張的趨勢下，具備技術與資源優勢的龍頭股可望成為主要受惠者，都支持長期持有美股的投資觀點。

楊貽甯表示，可注意美國主要企業公布財報。過往財報季受惠於業績公布、發表展望及企業重啟股票回購，都可望為美股帶來財報行情。雖然美中地緣政治再度緊張，但雙方仍保留談判與溝通的時間，顯示局勢並非完全僵化，仍有轉圜餘地。

富蘭克林投顧表示，短線上，陸續公布的大廠財報、美中貿易角力等訊息可能成為干擾股市的雜音，但在Fed寬鬆基調搭配美國企業獲利動能延續，仍有望支持美股後市。

富蘭克林投顧認為，美股獲利強勁，可望延續多頭格局。儘管美股本益比來到25倍，且市場對AI族群泡沫的疑慮上升，但美股獲利基本面堅實。統計顯示，S&P 500指數獲利年增預估成長8.8%，若扣除能源類股，獲利年增達9.6%。

雖然美元今年走勢轉弱，但貝萊德智庫指出，這並非代表市場對美國資產信心下滑，而是主要反映市場預期Fed將降息。利率走低，不只有利於美股，也有利於其他資產。