跨國平衡基金 規模飆

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨全球股市驚驚漲創新高行情，各類海外股票型、平衡及組合型基金規模同步受惠，不過，受逢高獲利了結影響，規模最大的跨國股票型基金近一季規模漲幅僅3%，反觀跨國平衡型基金規模成長逾兩成，在各類海外基金中稱冠。

其中，復華全球平衡、元大全球優質龍頭平衡、國泰美國多重收益平衡等類型規模居前基金，近一季規模增長相對突出，績效甚至有逾兩成，明顯超越全球股市指標-MSCI世界指數同期表現。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，上季市場不確定性持續緩解，科技主線依然引領美國與中港股市表現。此外，美國聯準會啟動降息，全球資本市場流動性充裕，有助全球股市震盪走強。但著眼市場仍可能因政經情勢變動而出現震盪，因此透過分散全球配置，避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。

胡家菱進一步指出，目前股市配置逾七成偏多操作，聚焦受惠科技創新、軍工航太、電力基建產業趨勢龍頭股，搭配債券及ETF標的，參與各資產及投資主題，以參與多重趨勢上漲契機。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍指出，從類股表現來看，在AI需求暢旺，相關供應鏈營收獲利能力佳的帶動下，非必須消費、通訊服務及科技類股表現突出。

