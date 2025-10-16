做多黃金成最擁擠交易 原物料基金熱

根據最新調查，「做多黃金」躍升市場最擁擠交易，也因為黃金、銅等原物料價格漲勢凌厲，帶動全球資源型基金績效近一季表現優於全球股市。

美國銀行10月全球基金經理調查顯示，43%受訪者將「做多黃金」列為最擁擠交易，超越先前霸榜「做多科技七雄」的39%。也因為黃金價格屢攀新高，加上銅等工業金屬受惠降息及需求增溫，成為近期各資產漲勢領頭羊，全球股市則相對震盪。

理柏資訊統計至2025年10月14日，全球資源型基金近一、三月類型漲幅4.6%、12.5%，表現優於MSCI世界指數的0.8%、5.8%，其中，滙豐全球關鍵資源、復華全球原物料、安聯全球油礦金趨勢、德銀遠東DWS全球原物料能源及國泰全球資源基金，同期間漲幅達一至二成報酬，表現相對突出。

展望後市，目前各大投行機構多認為，因地緣政治風險、各國央行多元化儲備需求及美國聯準會降息推升，使金價仍有機會再攀新高；此外，銅等工業金屬亦有望受惠降息及供需改善，投信法人建議可透過全球化布局的原物料基金標的，掌握各題材利基。

復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示，後市布局除聚焦受惠降息循環開啟的黃金類股之外，工業金屬受惠中國減產使得全球供需環境邊際改善，加上美國聯準會降息有望使製造業景氣復甦，以及數據中心、新能源用電結構性加速，使用銅需求增長，建議可增持相關銅礦商類股。能源石油部分，因需求持續下修，預期油價處於低檔震盪格局。