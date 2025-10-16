國產 AI 與晶片協同發力 揭開中國大陸科技投資新時代

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025/10/10單日漲跌幅(資料來源：Bloomberg)
中國大陸股市在十一長假後開盤，延續節前多頭氣氛，展現投資人對大陸經濟復甦與科技產業前景的高度信心。儘管受到關稅議題的短期震盪影響，市場波動，但長線利多因素仍主導投資情緒，支撐股市上揚。歷史數據顯示，A股在十一長假後首日開盤表現多偏正面，反映市場對政策利好與經濟回暖的樂觀預期。資金明顯回流至AI、半導體、高階製造等創新主題，科技板塊領漲格局鮮明，顯示市場焦點正重新聚焦於成長型產業。

大陸科技產業近期動能強勁，成為推升A股多頭的核心力量。永豐中國科技50大ETF(00887)憑藉聚焦大陸科技龍頭企業與政策紅利產業表現亮眼，成為投資人鎖定大陸科技崛起的重要配置標的。永豐中國科技50大ETF研究團隊指出，政策支持與技術突破雙引擎推動下，大陸科技產業正迎來結構性成長契機。大陸官方積極推動「科技自主化」與「創新驅動」戰略，涵蓋AI大規模語言模型（LLM）、國產晶片、創新藥物、高精度製造等關鍵領域，形成完整科技生態鏈。

值得關注的是，大陸AI領軍企業DeepSeek近日推出新一代大模型，並同步完成與華為、昇騰、寒武紀、海光信息等國產晶片的「Day 0」適配，也就是在新平台發布第一天即完成整合，展現大陸AI軟硬體協同研發的實力。

永豐中國科技50大ETF精準布局大陸科技50家領導企業，涵蓋AI、半導體、雲端運算、生醫科技、電信通訊等具政策與技術優勢的領域。受惠於科技行情強勁，近期成交量亦明顯回升，成為投資人關注的熱門標的。

永豐投信表示，大陸科技產業正進入政策、資金與創新三力共振的階段。AI與半導體自主化、高階製造與醫療科技的快速發展，將推動企業獲利持續成長，科技板塊長線潛力可期。00887憑藉主題聚焦與選股精準，成功掌握大陸科技產業崛起脈動，成為投資人參與大陸新科技時代的重要工具。展望後市，隨著國產AI模型與晶片產業加速發展，科技自主化趨勢將進一步深化。永豐投信認為，00887具備長線結構性成長潛力，可望持續受惠於大陸科技產業的蓬勃發展，為投資人創造長期價值。

