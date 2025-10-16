國泰投信總座張雍川：股六債四 伺機進場

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在美國聯準會（Fed）持續降息、AI資本支出持續成長等趨勢並未改變之下，國泰投信總經理張雍川指出，持續看好股債雙多行情表現，建議採取股六債四的資產配置，中長期在經濟成長以及科技創新兩大動能支撐下，不僅2025年第4季，2026年的表現空間都值得期待，股價終將會回歸基本面，美中拉扯反而提供良好的進場時機。

國泰金控（2882）昨（15）日舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」。張雍川在受訪時表示，美中關稅貿易戰、科技戰仍處在一個拉拉扯扯的過程，但美國聯準會持續降息、AI資本支出持續成長，在這樣的基本面趨勢沒有改變，股價終究還是會回歸基本面，逢低拉回都是進場好時機。

今年整體趨勢是股債雙漲行情，在AI持續帶動經濟成長及企業獲利成長，預估Fed年底可望再降息兩碼趨勢之下，預期股市、債市都會有表現空間，資產配置股債比為股六債四。

近年來國人對於資產管理的需求不斷提升，時日今日國內資產管理規模已經來到將近15兆元新台幣的水準，響應政府積極打造成為亞洲資產管理中心的政策，張雍川指出，國泰資產管理是採取「全貨架」策略模式，主、被動產品都會齊頭並進，不論是公募基金，或是私募基金，亦或是全權委託代操及私募股權基金（PE Fund），將提供客戶全球化且完整的資產配置解決方案。

國泰投信將以推動「成為台灣首選資產管理公司、主被動基金、ETF並進的全貨架策略、菁英人才匯聚地及布局亞洲」四大願景，致力打造高資產客戶通往全球投資的首選門戶。

今年9月，國泰投信更偕同日本大和資產管理進軍東京證交所，正式掛牌台日首檔跨境連結ETF，成為台灣資產管理版圖寫下新篇章。而根據投信投顧公會最新資料顯示，國泰投信已在本月送出「國泰大和日本不動產收息ETF」的募集申請，此案有待主管機關核准。

