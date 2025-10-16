台股主動式 ETF 聚光

台股昨（15）日上漲482點，2萬7千點關卡失而復得，擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察76檔台股ETF表現，其中，漲幅表現最佳的不是台股正2ETF，而是股價創新高且單日漲幅3.59%居冠的主動群益台灣強棒ETF（00982A）。

此外，主動統一台股增長（00981A）也進入昨日台股ETF漲幅前十大中，展現出主動選股的優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，指數表現還是以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效。

在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

接下來進入市場傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。

不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素，仍可能導致市場短線波動，但中長期結構性成長題材仍未變。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，進入第4季，台股本波多頭動能主要來自AI伺服器需求與先進製程驅動的產業鏈，相關族群仍是市場核心，但隨著降息循環啟動，資金可能逐步轉向低基期循環性類股，包括面板、記憶體與矽晶圓等景氣敏感產業，市場對庫存水位壓力顯著減輕。搭配政策寬鬆帶來的資金活水，循環性族群有望成為下一波資金追逐重點。

操作上，市場看好AI相關族群，鎖定散熱、網通、PCB、電源供應器與銅箔基板等具備規格升級與長期趨勢支撐的次族群，同時可分批布局循環性題材，以掌握低基期上行契機。

臺灣證券交易所公布9月ETF定期定額交易戶數前20名中，主動統一台股增長ETF以1.43萬戶空降第16名，這也是榜上唯一一檔主動式ETF商品。

統一投信表示，受到中美貿易戰再起影響，股市短線震盪難免，但企業獲利穩健、美國聯準會寬鬆貨幣趨勢，將使台股中長線有機會延續多頭行情。專家建議，投資人可透過分批進場或定期定額，布局主動統一台股增長ETF，掌握台股長期成長動能。