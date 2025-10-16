快訊

金融債穩健 買點浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

隨著地緣政治不確定性持續發酵，全球金融市場正面臨新一輪風險重新定價。市場數據顯示，10月10日國際股市全面重挫，恐慌指數VIX單日暴漲31.83%至21.66，反映投資人避險情緒急速升溫。在此背景下，債券資產重新獲得市場青睞，其中，長天期金融債券因穩定現金流與利率敏感性特質，躍機構投資人重點配置標的。

根據Bloomberg數據，10月10日全球主要風險資產普遍承壓，美股三大指數跌幅均超過2%，其中，科技股重災區那斯達克指數重挫3.56%，費城半導體指數更是血崩6.32%。加密貨幣市場同樣慘烈，比特幣與以太幣分別暴跌7.67%與11.66%，顯示流動性緊縮對高風險資產的衝擊效應。

富蘭克林華美FT金融債10+ETF（00986B）基金經理人洪慧珊指出，當前市場波動主要源於三大結構性因素：首先，美國政府關門僵局延續，財政政策不確定性加劇；其次，ISM服務業指數與密西根消費者信心指數連續低於預期，經濟軟著陸路徑面臨挑戰；第三，地緣政治風險溢價重新抬頭，市場風險偏好系統性下修。

「全球金融龍頭發行的投等債，違約風險極低，收益率水準相對優異，」洪慧珊分析，在利率下行周期，長天期債券價格彈性優勢將更加明顯，當前債券評價仍處歷史相對低點，配置具備資本利得潛力的中長天期金融債券，能夠在獲取穩定現金流的同時，把握利率下行帶來的資本增值機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，若以歐元避險回美元，不僅免除匯率波動干擾，更增避險收益，例如，美國金融債殖利率約4.75%，歐洲金融債殖利率3.36%，若加上歐元避險回美元收益2.11%，總收益率5.47%，優於美金融債。

