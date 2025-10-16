長天期美債 ETF 避風港

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美中貿易戰再起，在避險情緒升溫之下，部分資金轉向穩健收益型的債券資產來配置，債券ETF買氣上升，以規模超過300億元、較具代表性債券ETF來看，10月份以來前十強漲幅都在1.5%以上，且都屬於長天期債ETF，其中又以長天期美債ETF表現最為突出，一口氣包辦前五名，累積漲幅也都在2%以上。

財富管理專家指出，從資產特性來看，長天期美債資產安全性高，信用評等高，利息償付無虞，以及因需求量大，市場流動性也相對充裕，故也被視為在市場環境仍不排除有波動干擾下，訴求穩健收益布局與兼顧風險考量之標的。

隨著利率正常化的腳步運行，長債因存續期間長，在降息過程中受惠程度相對大，也因資產品質佳，於市場不確定性干擾下可擔綱資金避風港角色，適度配置相關ETF有助分散風險，也掌握多元收益來源與潛在資本利得機會。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，現階段聯準會持續觀察多項市場指標，以評估結束縮表的時機。此外，美國許多公家機關運作停擺，經濟數據無法公布，加上關稅議題時而牽動市場情緒，故在當前不確定性上存下，具有避險特性的美債仍可望吸引買盤。長天期美債除提供債息外，隨著市場進入降息循環，可望獲得較多的資本利得空間，建議投資人也不妨透過配置長天期美債ETF來掌握。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹指出，在長期通膨率下降趨勢尚未改變的情況下，長天期公債的當前收益率仍具吸引力。建議投資人可採取短期與長期債券的槓鈴策略，結合短期債券的高流動性與低利率風險，以及長期債券的高殖利率與資本利得潛力，以增強對利率變動的抗風險能力。

此外，張瓈尹表示，近期高評級債表現不錯，主因市場風險偏好上升，資金流入風險性資產，導致信用利差收斂，高評級公司債與公債之間的利差縮小，也推升高評級公司債價格。凸顯投資人看好美國經濟可望實現軟著陸，有利債市後續表現。

