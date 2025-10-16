越南股市 投資新寵兒

根據統計，10月以來ETF績效前十名中，以題材型與越南股市勝出。近期新興市場投資熱度升溫，越南股市表現亮眼，追蹤越南市場的富邦越南（00885）ETF以9.8%的漲幅名列第四，成為ETF中少數鎖定東南亞市場、表現突出的產品之一，吸引市場資金高度關注。

越南作為東協成長最快的經濟體之一，近年受惠於供應鏈轉移、外資直接投資成長與內需市場擴張，經濟基本面持續強勁。

隨全球製造業重心移轉及跨國企業積極布局，越南出口動能回升，帶動股市表現同步走揚，成為亞洲新興市場中的亮點。

在資產配置策略上，法人建議，對於希望分散風險、尋求成長動能的投資人而言，越南市場具有高度潛力與成長彈性。相較成熟市場估值偏高，新興市場估值具吸引力，也為ETF投資創造進場契機。

富邦越南ETF經理人陳仲愷指出，越南政府最新公布2025年第3季GDP年增率達8.23%，創下2011年以來最快增速，並將全年經濟成長預測上調至8.1%至8.5%。強勁的內需動能與出口成長，持續支撐整體經濟表現。

越南經濟成長力在亞洲主要經濟體中名列前茅，並有望受惠於國際資金回流與外資長線布局。

陳仲愷表示，越南國會將於10月20日至12月12日召開2025年最後一次會議，約有50項法律草案和修訂案正在審議中。

其中最具戰略意義的是《土地法》和《地質礦產法》的修訂，10月14日越南國會常務委員會審議《地質礦產法》修正案，新增稀土管理專章，越南豐富的稀土儲量將成為全球供應鏈中潛在的受益者。

國泰數位支付服務ETF經理人楊庭杰指出，自10月以來該ETF受惠數位支付與虛擬貨幣行情帶動，截至15日基金規模漲幅達41.8%，更為同類型ETF之冠，該ETF以虛擬資產、數位支付為核心布局，有利掌握數位資產生態圈，搶攻支付生態財。基金亦持有如輝達、AMD在內的AI股，在AI軍備競賽逐漸白熱化的市場中有機會從中獲利，幫助投資人布局時下最熱的投資題材。