股債平衡基金 穩穩賺

今年以來，受惠美元走弱、金融資產流向美國以外地區，推動具評價面優勢的新興市場國家非美元資產表現水漲船高。隨著資產價格明顯抬升，新興市場資產價格走勢也更容易受消息面影響加劇波動。例如，美中關係看似穩定之際，稀土出口管制再度引發雙方關係緊繃，一度衝擊全球市場。

法人評估，考量景氣循環、聯準會（Fed）政策動向與美國總統川普的政策脈絡，美元整體評價仍偏高，資金流向美國以外地區的趨勢持續，將進一步強化新興市場資產的吸引力。建議投資人可布局同時囊括股債資產的新興市場平衡基金，以穩健參與新興市場資產的漲升潛力，同時可望獲取穩定的配息收益。

檢視國內核備的五檔境外新興市場平衡型基金績效，今年來原幣計價平均漲幅達18.6%，其中富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金表現居冠，漲幅高達27.6%，且是唯一一檔漲幅逾兩成的基金，勝出關鍵在於股票部位側重人工智慧（AI）與科技題材，諸如台灣晶圓代工龍頭台積電、南韓兩大DRAM巨擘三星電子與SK海力士等個股，搭載AI順風，今年來漲勢強勁。

另外，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金的漲升動能也受到債券部位挹注，主要因為配置於具高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。在美國貿易與關稅政策風險下，多國積極推動財政整頓與結構改革，強化基本面，包含債券本身價格走勢、債息收入甚至匯兌收益對績效的貢獻均不容小覷。

富蘭克林投顧分析，新興市場特別是亞洲企業正處全球AI浪潮前緣，憑藉製造實力、技術創新與人口紅利，亞洲有望成為AI基礎建設與應用場景的核心推動者，引領新一輪的產業升級與價值創造。另外，儘管新興市場正承受美國貿易和關稅政策風險，卻也激化貿易轉型，更多政府積極整頓財政並提供高債息投資機會。