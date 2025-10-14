富坦三本柱 績效亮眼

今年以來，儘管美元債市普遍上漲，但由於美元貶值，導致美元債券換算回新台幣遭受不少的匯損侵蝕。反觀若是全球或新興國家當地債券型基金，因為投資組合納入很多美元以外的貨幣，不僅形成自然避險的效果，也成為債匯雙收的大贏家。

統計顯示，美元指數DXY今年從1月13日到9月16日貶值幅度高達12%。理柏統計，在美元指數波段貶幅最大的這段期間，境外債券基金（不包括可轉換公司債基金）原幣報酬以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金表現最優，漲幅高達20%。至於相同經理團隊的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金和全球債券基金，則分別上漲18.2%及18%，都名列績效排名前五大榜單上。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金主要配置於全球當地公債，成熟國家和新興國家貨幣各占約一半。由於美、歐、日核心工業國政府債務高或殖利率過低，基金於工業國配置較多的是澳洲與挪威公債，著眼於這兩國的財政及貨幣政策較嚴謹。

截至8月底，富蘭克林坦伯頓全球債券基金持債的平均到期殖利率6.6%、平均信評為A-級，美元部位僅11%，相當程度可受惠美元貶值，以及全球多數央行降息的有利環境。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金投資以新興國家當地公債為多，績效突出，不僅為今年績效最優的境外債券基金，且過去兩年漲幅高達36%，在同類型基金中也是名列前茅。

基金月報顯示，截至8月底，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金的美元部位更只有6.2%，持有的新興市場貨幣更為分散多元，持債到期殖利率高達12%，顯示經理團隊相當擅長找尋高殖利率主權債的機會。

富蘭克林投顧指出，相較於美國聯準會（Fed）陷於關稅拉高通貨膨脹的降息糾結，過去長期飽受高通膨所苦的拉丁美洲央行早已採取積極行動控制通膨，如今提供相當具吸引人的高實質利率機會。另外，部分新興亞洲國家體質持續改善，在匯市及債市都有投資機會。今年在美國例外論受到質疑的風氣中，基本面體質轉佳的新興國家債匯市重拾國際投資資金青睞。

法人指出，最近因為日本和法國政局變動，日圓和歐元貶值，讓美元有回升機會。不過，各大投行仍普遍認為，美元長期貶值壓力仍在。美元面臨的利空包括Fed繼續降息將消減美元利差優勢、高關稅將損及美國經濟、美國政府關門突顯財政問題沉重等。

美元雖然短線反彈，但從美國貨幣政策及長期財政結構來判斷，美元趨於弱勢整理，影響美國公債的投資吸引力。法人普遍認為，放眼全球債市，還有很多比美國公債更好的投資機會。銀行財富管理中心建議，如果投資人手頭上的美元資產部位已經不少，可以留意這波當地債券資產的進場機會，以爭取賺匯差的收益空間。