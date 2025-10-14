美國9月ADP就業報告意外爆冷，法人提高聯準會10月底持續降息的預期，美國降息循環確立，進一步提升債市投資價值，在各類債券中，金融債、新興債及可轉債今（2025）年以來表現出色且前景持續看好，是現階段債券市場投資標的。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，投資人債券部位宜秉持全球化與多元化原則，其中，金融債、新興債及可轉債等三大類債券是投資人可加以著墨並增加配置方向。在金融債方面，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，若以歐元避險回美元，不僅免除匯率波動干擾，更可多一層避險收益。

新興債亦是另一大亮點。新興國家自疫情後經濟成長回復穩健、政府支出降低，帶動基本面轉佳，2024年以來調升信評動能強勁，新興債殖利率達7.06%，高於美國非投資級債，加上基本面轉佳帶動利差收窄，已經迎來連續24週資金淨流入，今年以來總計淨流入金額高達689億美元。

可轉換債券今年來受惠股市樂觀情緒帶動，跟隨股票上漲，加上可轉債因具備債券防禦特性，展現抗跌能力，今年以來表現極佳。