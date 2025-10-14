台幣靈活混合基金靚 兼顧波動風險 近半年七檔報酬率逾五成

理柏資訊統計，新台幣靈活混合型基金共有133檔，標的包含全球、區域、單一市場平衡型以及多重資產型基金，下半年以來聯準會降息、美元轉弱推動各資產走揚，經理人多採偏多積極操作，累計近半年報酬逾五成的基金就有七檔。

法人建議可透過新台幣靈活混合型基金，透過股債及多資產配置掌握各市場優勢契機，兼顧波動風險。

其中復華傳家、野村鴻利、野村平衡及復華神盾等四檔台股平衡型基金表現突出名列前茅，而富邦三檔聚焦歐亞、科技及中國主題多資產型基金亦榜上有名。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，美中再起貿易衝突使股市調節賣壓湧現，預期貿易戰紛擾應屬短期擾動，對於趨勢正向之產業應不致影響基本面表現，後市仍看好PCB、散熱、AI伺服器等族群表現，因此持股維持逾七成的偏多操作，聚焦半導體、電子零組件等具競爭優勢之台廠供應鏈。

復華全球平衡基金經理人胡家菱指出，雖然股市短線拉回，但AI投資動能不減、年底前美國聯準會再度降息機會仍在，中長期利多並未改變，股價經過適度修正與籌碼整理，更有助未來行情健康發展。

短期股市動向關注美中關係發展，以及陸續公布的第3季財報數據，或可留意因地緣政治變動、弱勢美元受惠的貴金屬投資機會。

美國有望再次降息，將為股市延續多頭提供支持，不過，美中緊張情勢升溫一度引發金融市場震盪，股債走勢分歧表現凸顯川普2.0市場波動將成為常態，目前來看，美中仍保留談判空間，預估短線震盪仍無礙第4季旺季行情。但在高度不確定性環境下，建議投資人採多元資產配置策略。操作策略上股市仍採偏多配置，債市則鎖定具降息題材標的。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，AI概念股前期漲幅顯著，近期因市場利空而出現技術性修正，不過產業長線趨勢仍明確，預期第4季AI題材將續居市場主軸。

近期震盪屬事件性因素，不影響中長期多頭趨勢。目前市場焦點集中在AI供應鏈族群，包括記憶體、Neocloud、GPU、高速傳輸、網通及AI零組件等。隨著美股第3季財報季即將登場，重點科技股的營運成果將成為推升行情的關鍵。預期只要財報表現優於預期，將強化市場對AI產業信心，帶動資金持續回流科技板塊。