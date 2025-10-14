快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

平衡型基金 抗波動

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美中雙方就貿易問題一度和緩的關係再度生變，最新中國對美貿易態度轉強，金融市場再掀波瀾。法人認為，事件後市發展仍需要持續專注，建議投資人可透過平衡型基金來參與第4季行情，一檔掌握股債雙多的趨勢。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美股市值占全球股市比重近五成，遠超任何單一國家，在股市投資當中，配置重要性難以撼動。尤其在大而美法案通過後針對稅務政策進行調整，除將2017年減稅政策永久化外，也提高多項扣抵稅額上限，可讓民眾在稅務負擔上得到減輕，進而提振消費動能。

從產業面分析，在法案推動下AI受惠力度強勁，由於法案強化企業資本支出誘因，有利於雲端服務供應商加大資本支出力道，隨AI發展持續，雲端服務業者（CSP）獲利維持強勁的機會也同步提高，包括微軟、Google母公司Alphabet及Amazon等七巨頭成員。

富邦投信研究部主管高晧欣表示，儘管AI類股前期漲幅顯著，近期受市場利空影響出現技術性修正，但整體產業趨勢依然明確，預期第4季AI仍將是市場主軸。

短期震盪屬事件性因素，不影響對AI行情的樂觀展望。目前市場焦點持續集中在AI相關族群，包括記憶體、Neocloud、GPU、高速傳輸、網通及AI零組件等。隨著美股第3季財報季即將展開，重點科技股的財報表現將成為推動股市動能的關鍵，後續將密切關注相關企業的營運成果。

國泰投信表示，目前市場持續動盪、短期不確定性升溫，建議投資人留意既有資產配置。由於震盪期間債息有望為資產提供下檔保護，當市場不確定性愈高，在挑選標的時，更要重視違約風險，目前十年期公債殖利率回落至4.06%，因殖利率與債價呈反向關係，美債、投等債的受惠力度相對較大，此時會是比較優先布局的選擇。

