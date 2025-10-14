非投等債基金熱度升溫 4月來吸金逾200億美元

安盛資產管理指出，關稅引發通貨膨脹壓力，加上美國勞動市場疲弱等因素，造成市場面臨多重經濟不確定因素。不過，美國非投資等級債券市場在夏季期間表現相對穩健，投資人信心逐步回升。自今年4月以來，非投資等級債券基金已累積超過200億美元資金淨流入，反映市場對此類資產的投資熱度持續升溫。

安盛投資管理美國固定收益投資專家史帝文森（Jack Stephenson）指出，目前美國經濟正處於「受控放緩」階段，此一總經環境有利於非投資等級債券。隨著市場升高對於聯準會（Fed）進一步降息的預期，投資人風險偏好可望提升，資金流入動能增強，預期年底前利差將進一步收斂，產生資產利得。

史帝文森表示，儘管關稅影響在各產業間分布不均，但非投資等級債券發行人整體仍展現穩健的潛在營收成長與良好基本面。違約率持續維持在低檔，顯示企業具備高度韌性，能有效因應當前經濟挑戰。

史帝文森指出，值得注意的是，低利率環境可能吸引偏好防禦型策略的現金買家進場；至於追求較高總報酬的策略，則有望持續受惠於股市資金的輪動。儘管整體總經環境仍具挑戰，可能引發短期波動，但市場仍具備正向發展潛力。