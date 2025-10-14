外資買亞股力捧南韓 單周加碼9億美元最多

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資買亞股 力捧南韓（路透）

外資上周對亞股買多賣少，但買超力道減弱，以對南韓買超9.1億美元最多，其次是印度的3.8億美元、台股的2.1億美元，賣超以對馬來西亞賣超3.4億美元最多，其次是越南的1.9億美元。新興亞股上周漲跌互見，以越南大漲6.2%最優，其次是台股的2%。

今年以來，外資對新興亞股以買超台股96億美元最多，其次是南韓的30億美元；賣超則以對印度賣超172.3億美元最多，其次是越南的41億美元、馬來西亞的39.4億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲49.3%最優，再來是越南的39.4%、台股的16.8%，但泰國跌逾8%最弱。

越南股市上周不畏外資賣超而強漲。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股受惠於成功升級富時新興市場，有利於更多外資流入。國際券商預估，越南市場升級題材將吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金，資金規模將達到60-80億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。

美股上周大跌，台股昨（13）日補跌。保德信市值動能50（009803）經理人張芷菱表示，台股持續創高後再度面臨美、中貿易緊張挑戰，預期本周台股波動度將放大。但在基本面與企業獲利面穩健的基礎下，建議股市拉回可適時增持台股部位。

安聯投信台股團隊表示，若人工智慧（AI）及台股等有結構性題材的標的出現較大拉回，則可逐步低接布局。整體來看，台股企業獲利持續復甦循環，台灣上市櫃公司總獲利2024年在AI熱潮帶動下超過4兆元，2025年預估為4.3-4.4兆元，2026年可望達到4.9-5兆元，再創高峰，有望支撐台股持續寫下新格局。

外資重回印度，群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度政府積極透過政策來刺激消費復甦，相關企業獲利展望佳。近期在印美貿易談判樂觀氣氛及外資持續流入提振下，印度股市逐步回神。從籌碼面來看，外資目前清倉印度，可見下檔風險已有限，預期隨著企業獲利展望逐步上調，可望推升第4季印度股市表現。

