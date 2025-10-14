日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

日本投資熱潮持續升溫，觀察近半年日本相關基金及ETF績效亮眼，其中多檔產品報酬逾40%。法人指出，日本經濟已走出長期通縮陰霾，在政策改革與產業投資推升下，資本市場正進入新一波結構性成長循環。

根據CMoney統計至8日，觀察近半年來日本相關基金及ETF績效表現，其中台新美日台半導體、富邦日本正2（00640L）績效高達72%，中國信託日本半導體ETF、兆豐日本優勢多重資產、元大日本龍頭企業、國泰日本ETF傘型基金之日經225也高達42%以上，表現亮眼。

此外，聯邦投信昨（13）日宣布「聯邦日本收益成長多重資產基金」新兵即將加入。將於11月3日到11月7日募集，提供新台幣、日圓及美元三種計價幣別，兼顧收益與穩健機會，打造日股、日企美元債以及日本REITs並進的布局策略。

日本相關基金及ETF績效

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，9月以來股市意外強勁，因市場受到多個企業面訊息提振，如博通、OpenAI與輝達分別釋出優於預期的展望及彼此合作之細節，強化投資人對於AI主流投資題材的追價意願。

蘇聖峰建議，類股布局上，上游持續看好AI GPU/ASIC等IC設計個股、與車用半導體復甦機會；中游看好高速傳輸、散熱、伺服器零組件與材料及半導體設備反彈；下游看好部分軟體於第4季反彈及Mega 7等應用端持續加速成長。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，日本在政策改革與企業治理推動下，經濟體質持續改善，企業獲利穩定成長、通膨維持健康水準，顯示經濟已走出長期通縮陰影，長期投資價值逐漸顯現。

何彥樟指出，日本新任自民黨總裁高市早苗上任後，市場對政策方向重燃期待。高市主張以積極財政與成長導向為核心，推動公共建設、半導體及綠能產業投資，有助延續企業獲利改善與景氣回升的正向循環。根據日本內閣府統計，2025年第2季實質GDP年增率達1.4%，已連續七季正成長，顯示經濟動能穩健。