快訊

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

好天氣倒數 周日東北季風大降溫 準「風神」颱風外圍環流挾雨勢

日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
日本投資熱潮持續升溫，觀察近半年日本相關基金及ETF績效亮眼，其中多檔產品報酬逾40%。(路透)
日本投資熱潮持續升溫，觀察近半年日本相關基金及ETF績效亮眼，其中多檔產品報酬逾40%。(路透)

日本投資熱潮持續升溫，觀察近半年日本相關基金及ETF績效亮眼，其中多檔產品報酬逾40%。法人指出，日本經濟已走出長期通縮陰霾，在政策改革與產業投資推升下，資本市場正進入新一波結構性成長循環。

根據CMoney統計至8日，觀察近半年來日本相關基金及ETF績效表現，其中台新美日台半導體、富邦日本正2（00640L）績效高達72%，中國信託日本半導體ETF、兆豐日本優勢多重資產、元大日本龍頭企業、國泰日本ETF傘型基金之日經225也高達42%以上，表現亮眼。

此外，聯邦投信昨（13）日宣布「聯邦日本收益成長多重資產基金」新兵即將加入。將於11月3日到11月7日募集，提供新台幣、日圓及美元三種計價幣別，兼顧收益與穩健機會，打造日股、日企美元債以及日本REITs並進的布局策略。

日本相關基金及ETF績效
日本相關基金及ETF績效

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，9月以來股市意外強勁，因市場受到多個企業面訊息提振，如博通、OpenAI與輝達分別釋出優於預期的展望及彼此合作之細節，強化投資人對於AI主流投資題材的追價意願。

蘇聖峰建議，類股布局上，上游持續看好AI GPU/ASIC等IC設計個股、與車用半導體復甦機會；中游看好高速傳輸、散熱、伺服器零組件與材料及半導體設備反彈；下游看好部分軟體於第4季反彈及Mega 7等應用端持續加速成長。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，日本在政策改革與企業治理推動下，經濟體質持續改善，企業獲利穩定成長、通膨維持健康水準，顯示經濟已走出長期通縮陰影，長期投資價值逐漸顯現。

何彥樟指出，日本新任自民黨總裁高市早苗上任後，市場對政策方向重燃期待。高市主張以積極財政與成長導向為核心，推動公共建設、半導體及綠能產業投資，有助延續企業獲利改善與景氣回升的正向循環。根據日本內閣府統計，2025年第2季實質GDP年增率達1.4%，已連續七季正成長，顯示經濟動能穩健。

延伸閱讀

自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

全球市場觀測站／新興債 吸金力道強勁

日本在野黨難整合 高市早苗拜相機率大增

朝小野大再添困境…自民黨執政聯盟拆夥 高市早苗會當不上首相嗎？

相關新聞

外資買亞股力捧南韓 單周加碼9億美元最多

外資上周對亞股買多賣少，但買超力道減弱，以對南韓買超9.1億美元最多，其次是印度的3.8億美元、台股的2.1億美元，賣超...

日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

日本投資熱潮持續升溫，觀察近半年日本相關基金及ETF績效亮眼，其中多檔產品報酬逾40%。法人指出，日本經濟已走出長期通縮...

大中華基金十強季均漲36% 傲視全球

2025年全球股市多走高，陸港股後發先至，滬深300、恆生指數今年截至第3季底漲幅皆為雙位數漲幅，同期間投信投顧公會分類...

規模水漲船高！ 高多重資產百億俱樂部成員再添生力軍

美股評價偏高，短線波動拉大；美聯準會則啟動降息，投資人資金開始轉趨分散布局。2025年多重資產基金規模從新台幣2,960...

新高行情高檔震盪 台股中小型基金具利基

台股新高行情轉趨震盪，投信法人表示，大盤短線漲多、美股回跌，上檔空間受壓抑，驅使資金轉向較不占權值、具成長潛力的業績題材...

市場預期Fed持續降息…美股AI基金 題材不退燒

美國政府關門，就業及通貨膨脹等重要經濟數據延後公布，市場仍預期美國聯準會（Fed）將持續降息。法人指出，Fed降息將支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。