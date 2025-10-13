規模水漲船！ 高多重資產百億俱樂部成員再添生力軍

美股評價偏高，短線波動拉大；美聯準會則啟動降息，投資人資金開始轉趨分散布局。2025年多重資產基金規模從新台幣2,960億元成長至3,170億元，成長7.09%；近一年則從2,860億元成長至3,170億元，成長10.84%，股債資產分散配置的多重資產基金，兼顧股市成長動能與債市降息紅利，投資吸引力浮現。

凱基收益成長多重資產基金今年基金規模成長61.30%，近一年成長119.47%；2020年底8.9億元，2021年持平8.8億元，股債齊跌的2022年，基金規模不減反增，微幅增加至9.5億元；2023年隨著市場回穩，基金規模成長近倍至18.4億元，2024年基金規模更是大幅跳升至61.5億元。

進入2025年，美股、美債遭遇對等關稅空襲，前八個月走出破底再收復跌幅創新高行情，同一時間凱基收益成長多重資產基金挺過多空洗禮，規模成長近40億元，向百億元挺進，顯見市場波動加劇之際，瞄準企業獲利成長與債券票息貢獻的多重資產基金，深具投資魅力。

凱基收益成長多重資產基金研究團隊表示，短期經濟確實有放緩跡象，但也為聯準會重啟降息循環打開大門，帶動實質利率下行，進而緩解經濟趨緩帶來的壓力，甚至刺激經濟動能重啟。事實上，隨關稅變數大致塵埃落定，S&P 500大企業2025年獲利表現預期走出前低後高格局，且2026年成長力道有機會重回雙位數。

進一步細看各季表現，企業獲利年增率預估依序為今年第3季8%、第4季7%、明（2026）年第1季挑戰雙位數12%、第2季9%、第3季跳升至16%，第4季持穩15%，可看出明年開始，美股企業獲利有望重回高速成長軌道。

凱基收益成長多重資產基金研究團隊指出，2024年降息加上經濟環境，已使市場流動性明顯轉佳；隨著預防性降息開啟，市場流動性將更加充沛，任何非基本面因素導致的下跌，都將是逢低布局好時機。只是S&P 500指數未來12個月預估本益比已站上20倍以上，相較於長期平均本益比17倍，評價面相對偏高。欲分散美股高評價風險的投資人，不妨留意分散布局大型成長股、非美市場、黃金、非投等與投等債的多重資產基金，將有更高機率在市況變動中完整掌握市場契機。