聯邦日本收益成長多重資產基金11月3日募集！「大仗福」策略兼顧收益

聯邦投信宣布推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」，該基金將於11月3日到11月7日募集，提供新台幣、日圓及美元三種計價幣別，透過「大仗福」三大策略，兼顧收益與穩健機會，打造日股、日企美元債以及日本REITs並進的全方位布局。

聯邦投信看好日本資產的中長期潛力，日本在政經結構與企業治理改革推動下，經濟動能持續轉強，企業獲利穩定成長、通膨結構健康，股債雙軌投資具長期潛力。其中，聯邦日本收益成長多重資產基金由海外在地專業團隊操盤，採「股、債、REITs合一」的動態配置策略，靈活結合核心三類資產，達到報酬與風險的最佳平衡。

聯邦投信進一步表示，「聯邦日本收益成長多重資產基金」以「大仗福」三大亮點策略為核心，展現穩健布局與靈活操作的特色。所謂「大」，代表日本循環機會大爆發，隨著日本經濟邁入正向循環階段，基金將完整參與經濟重啟與企業轉型所帶來的紅利商機。

「仗」，意指倚仗多資產均衡配置，透過布局高信評日企美元債、聚焦優質龍頭企業股票及REITs租金收入成長，兼顧收益與資本利得的潛在機會；至於「福」，則象徵日系顧問攜手助陣，與DWS RREEF、Nissay Asset Management等頂尖國際在地顧問合作，結合專業與在地洞察，有福共享。