新高行情高檔震盪 台股中小型基金具利基

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股中小型基金績效。(資料來源：理柏資訊)
台股新高行情轉趨震盪，投信法人表示，大盤短線漲多、美股回跌，上檔空間受壓抑，驅使資金轉向較不占權值、具成長潛力的業績題材中小型股，增添台股中小型基金利基及表現機會。

理柏資訊統計至2025年10月7日，PGIM保德信中小型股、富邦小而美、復華中小精選、瀚亞中小型股、永豐中小及富邦精銳中小等基金近一周漲幅逾4%，優於138檔主動式操作台股共同基金平均的3.6%。

復華中小精選經理人趙建彰指出，AI趨勢、企業獲利持續成長、美國聯準會溫和降息經濟維持溫和成長趨勢，仍有利股市維持多頭走勢，短線隨資金輪動，具產業競爭優勢的中小型股，將獲得市場青睞而持續有表現空間。

趙建彰指出，美股及台股接下來將陸續有重量級大廠召開法說並公布最新企業財報數據。由於科技龍頭大廠包括Meta、甲骨文、OpenAI等持續加大投資AI硬體設備，進一步挹注台股供應鏈成長動能；因此，持股核心仍將以AI題材為主軸，包括伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、高速傳輸等關鍵零組件，以及先進封裝與測試主要受惠個股等。

