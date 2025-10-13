第4季基金投資趨勢／股七債三策略 掌握長線成長動能

國泰投信指出，人工智慧（AI）浪潮推升市場動能，第4季建議採取股七債三策略，以兼顧成長與防禦。股市聚焦台股市值型ETF、台股高股息ETF及美股科技ETF，以掌握長線成長動能；債券則鎖定投資級債券ETF，以降低風險並提升報酬韌性。

台股加權指數於第4季初創下新高27,463點，自2022年底起漲至今，累計漲幅已翻倍。國泰投信指出，此波漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其五大雲端服務業者（CSP）2026年資本支出預估年增率超過四成，為電子與半導體族群提供長線支撐，並推升軟體與雲端服務成長。建議投資組合中，台股占40%，國泰台灣領袖50（00922）及國泰永續高股息（00878）各占一半。

國泰台灣領袖50成立於2022年3月，為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型ETF，與大盤相關係數高達0.99。在50檔成分股中，目前以台積電占41.8%最高，第二到五大成分股依次為鴻海、台達電、聯發科、富邦金。

國泰永續高股息成立於2020年7月，是首檔採取季配息的台股ETF，規模在短期內快速成長，創下多項紀錄，引領台股ETF季配息風潮，現在季配息成為台股高股息ETF的主流。00878最新規模來到4,574億元，為規模第二大的高股息ETF，在所有ETF中規模排第三；受益人數則超過17萬人，高居ETF第一，每月定期定額人數接近30萬人。

00878均衡布局AI科技、金融題材等標的，前五大成分股依次為國泰金（9.9%）、中信金（8.9%）、聯電（6.7%）、光寶科（4.7%）、華碩（4.6%）；產業分布以金融股占29.4%最多，其次是半導體股的23.7%、電腦及周邊設備股的21.7%。

美股配置可占30%，平均配置在國泰數位支付服務（00909）及國泰費城半導體（00830）。00909成立三年多，今年以來受惠主要成分股Robinhood納入美國主要指數，更搭上穩定幣題材，最近又因「AI算力出租概念股」話題爆紅。

00909最大成分股Iris Energy自4月9日低點5.12美元以來，強漲逾1,000%至10月10日59.77美元，成為引人矚目妖股，連帶嘉惠00909等持有該股的ETF。00909的第二到第五大成分股依次為超微、Robinhood、比特幣挖礦公司Riot Blockchain、思佰益（SBI控股）。

國泰費城半導體成立於2019年4月，最新規模已超過300億元，鎖定半導體龍頭，搭上AI運算與雲端伺服器升級潮，長線成長潛力強勁，前五大成分股依次為輝達、博通、超微、美光、英特爾。

在債券方面，國泰投資級公司債（00725B）鎖定長天期投資級金融債，追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數，最新規模來到1,356億元，為第五大債券ETF，今年來的年化配息率介於6.02-6.78%。