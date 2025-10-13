全球市場觀測站／新興債 吸金力道強勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市多為震盪走高，美、日與台股等股市續創新高，主要受惠於AI成長熱潮以及美國降息趨勢確立等利多，債市方面則以新興美元主權債、邊境市場債以及亞洲非投資等級債領先。

野村投信表示，上周日股漲勢凌厲，主要受惠10月4日自民黨新任總裁選舉由高市早苗勝出並有望成為日本第一位女性首相。外界認為她力挺「安倍經濟學」的刺激政策，因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本長天期債券。

在高市當選後，日股指數再創新高，日圓兌美元匯價則貶破150關卡。高市當選，意謂日本將推行更具擴張性財政政策，及不再緊縮的貨幣政策，更可能讓日圓維持弱勢，對日股、特別是日本大型出口類股有利，因此看好日股可望維持多頭動能不變。

此外，科技股持續強勁漲勢，近期輝達投資1,000億美元於OPEN AI以及OPEN AI宣布10GW投資案等消息，凸顯企業發展AI的強勁需求未減反增，激勵相關科技股進一步上揚。

上周新興債市表現突出，新興國家自2024年以來調升信評動能強勁，目前新興債殖利率達7.06%，高於美國非投資級債，加上基本面轉佳帶動利差收窄，迎來連續24周資金淨流入，截至10月初，今年以來總計淨流入金額高達689億美元，新興債後市持續看好。

日本 日股

延伸閱讀

日本在野黨難整合 高市早苗拜相機率大增

全球市場迎來下個變化球：3因素使美元揮別低點、蓄勢彈升

朝小野大再添困境…自民黨執政聯盟拆夥 高市早苗會當不上首相嗎？

高市早苗問鼎首位女首相有變數？公明黨設「具體條件」恐結束26年合作

相關新聞

市場預期Fed持續降息 美股AI基金題材不退燒

美國政府關門，就業及通貨膨脹等重要經濟數據延後公布，市場仍預期美國聯準會（Fed）將持續降息。法人指出，Fed降息將支撐...

REITs商品 漲勢帶勁

聯準會9月重啟降息，點陣圖顯示至年底還有2碼降息空間，對利率敏感的資產如REITs也因此迎來順風，搭配市場需求持續強勁，...

第4季基金投資趨勢／股七債三策略 掌握長線成長動能

國泰投信指出，人工智慧（AI）浪潮推升市場動能，第4季建議採取股七債三策略，以兼顧成長與防禦。股市聚焦台股市值型ETF、...

全球市場觀測站／新興債 吸金力道強勁

上周全球股市多為震盪走高，美、日與台股等股市續創新高，主要受惠於AI成長熱潮以及美國降息趨勢確立等利多，債市方面則以新興...

台股中小型基金 擁利基

台股新高行情轉趨震盪，中小型股近日表現相對抗跌。投信法人表示，大盤短線漲多、美股回跌，上檔空間受壓抑，驅使資金轉向較不占...

股債平衡配置 獲利不漏接

近日主要股市來到高檔、美國政府關門、就業數據疲軟等訊息再度干擾市場投資情緒，也讓降息預期走升，9月FOMC會後公布點陣圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。