全球市場觀測站／新興債 吸金力道強勁

上周全球股市多為震盪走高，美、日與台股等股市續創新高，主要受惠於AI成長熱潮以及美國降息趨勢確立等利多，債市方面則以新興美元主權債、邊境市場債以及亞洲非投資等級債領先。

野村投信表示，上周日股漲勢凌厲，主要受惠10月4日自民黨新任總裁選舉由高市早苗勝出並有望成為日本第一位女性首相。外界認為她力挺「安倍經濟學」的刺激政策，因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本長天期債券。

在高市當選後，日股指數再創新高，日圓兌美元匯價則貶破150關卡。高市當選，意謂日本將推行更具擴張性財政政策，及不再緊縮的貨幣政策，更可能讓日圓維持弱勢，對日股、特別是日本大型出口類股有利，因此看好日股可望維持多頭動能不變。

此外，科技股持續強勁漲勢，近期輝達投資1,000億美元於OPEN AI以及OPEN AI宣布10GW投資案等消息，凸顯企業發展AI的強勁需求未減反增，激勵相關科技股進一步上揚。

上周新興債市表現突出，新興國家自2024年以來調升信評動能強勁，目前新興債殖利率達7.06%，高於美國非投資級債，加上基本面轉佳帶動利差收窄，迎來連續24周資金淨流入，截至10月初，今年以來總計淨流入金額高達689億美元，新興債後市持續看好。