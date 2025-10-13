REITs商品 漲勢帶勁

聯準會9月重啟降息，點陣圖顯示至年底還有2碼降息空間，對利率敏感的資產如REITs也因此迎來順風，搭配市場需求持續強勁，近期投信發行之REITs基金表現全數走揚。觀察近三月全球型REITs基金表現，累積漲幅都有超過5%以上，前四名更有10%以上的好表現，投資人不妨多加留意。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，聯準會如市場預期於9月降息，年內亦還有再次降息的可能性，加上對等關稅不確定性消除，全球公債利率波動回穩有助REITs市場表現。

從REITs基本面來看，由於商用不動產仲介服務銷售持續走揚，交易金額可望上修，整體商用不動產市場交易回溫趨勢可期。不僅如此，在降息循環有助房市擴張下，建商獲利表現亦可保持關注。

楊慈珍進一步指出，在其他次產業方面，醫療辦公室因結合辦公與醫療診所特性，租約較長且租金穩定，相對不受經濟波動影響，加上其多為專業化設施，入駐率通常好於傳統商辦，整體投資需求穩健，亦有望推動租金保持增長。

另一受到市場矚目的則為資料中心REITs。受惠雲端轉型與AI運用成長，帶動數據中心擴張，目前全球數據中心呈供給不足的情況，可望持續推升資料中心REITs收益成長。以美國為例，數據中心租金仍呈上升趨勢，潛在在建供給亦可被預租需求消化，供需處於健康水準，相關標的可持續關注。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，長期現金流對折現率敏感，隨利率下滑將推升評價修復，此外，在低供給環境下，看好數據中心、物流及醫療REITs租金成長表現。

此外，與房地產相關的建商建材及仲介行業，因降息帶動房貸利率下滑、成交與再融資回升，使房市需求回暖，建商與建材訂單動能提升，仲介佣金收入同步受益，皆有利後市產業發展，並支持股價進入正向循環。