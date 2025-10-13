市場預期Fed持續降息 美股AI基金題材不退燒

美國政府關門，就業及通貨膨脹等重要經濟數據延後公布，市場仍預期美國聯準會（Fed）將持續降息。法人指出，Fed降息將支撐風險資產價格，美股及人工智慧（AI）題材持續看多，債券也可適度配置。

貝萊德智庫指出，美國政府關門導致9月非農就業報告延後發布，這項關鍵訊號因此缺席。市場焦點轉向其他勞動數據，如職缺數、民間新增就業與失業救濟申請等，目前這些指標都顯示勞動市場正在放緩。

政府關門導致經濟數據缺失，但市場仍預期Fed今年仍將再降息兩次、每次1碼（即0.25個百分點）。貝萊德同意此看法，前提是勞動市場持續降溫。在消費需求近期回溫的背景下，美國經濟急速下滑的風險看來相對有限。

由於美國經濟可望維持韌性，貝萊德重申加碼美股與AI主題。儘管政策波動與供給瓶頸壓抑成長，但美股受惠於AI，企業營收及獲利優於其他成熟市場。日股也持續看多，基於通膨升溫及對股東友善的公司改革。另外，在Fed重啟降息後，貝萊德中立看待長天期美債，結束長期以來的減碼立場。

玉山投信表示，Fed重啟降息循環，且美股企業獲利展望仍佳，有利帶動全球股市的投資情緒，本季投資主軸維持「股優於債」。在股票方面，建議投資人布局台股、醫療生化、消費商機、基礎建設等基金，參與第4季的旺季行情；債券則配置非投資等級債基金，以掌握收益及資本利得機會。

玉山投信指出，主計總處預估，今年台灣國內生產毛額（GDP）成長率將達4.45%。至於台股企業獲利成長，在考量關稅與匯損的影響後，預期今年仍將成長9.8%。投資人可以透過PGIM保德信金滿意基金，參與AI供應鏈等優質大型股的成長動能。

玉山投信市場策略團隊主管葉家榮表示，根據最新FactSet統計，經歷川普關稅等衝擊，今年美國企業獲利預估依然將成長10.7%，其中科技、通訊服務、醫療表現最亮眼。

至於基礎建設，玉山投信指出，這些企業多半具有特許經營權或長期合約支持，可以創造穩定現金流，而且受惠於降息與AI蓬勃成長。統計顯示，防禦型產業在開始降息後的半年內表現居前。