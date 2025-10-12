玉山投信：美股台股獲利展望佳 第4季建議股七債三、看好三大產業

玉山投信表示，美國聯準會（Fed）重啟降息循環，且美股企業獲利展望仍佳，有利帶動全球股市的投資情緒，第4季投資主軸維持「股優於債」。在第4季，建議70%資金配置在股票基金，包括台股、醫療生化、消費商機、基礎建設基金，以參與第4季的旺季行情；30%在美國非投資等級債基金，可望以高息收優勢來保護資產。

玉山投信指出，主計處預估，今年台灣國內生產毛額（GDP）成長率將達4.45%。至於台股企業獲利成長，在考量關稅與匯損的影響後，預期今年仍將成長9.8%。在投資組合中，台股基金可占兩成。投資人可以透過PGIM保德信金滿意基金，參與人工智慧（AI）供應鏈等優質大型股的成長動能。

玉山投信市場策略團隊主管葉家榮表示，根據最新FactSet統計，經歷川普關稅等衝擊，今年美國企業獲利預估依然將成長10.7%，其中科技、通訊服務、醫療表現最亮眼。在第4季產業配置上，醫療與消費可各占20%，受惠於降息與AI蓬勃成長的基礎建設則可配置10%。

玉山投信指出，統計顯示，2009年以來，第4季醫療類股正報酬的機率為81%，平均漲幅達3.7%。PGIM保德信全球醫療生化基金規模逾100億元，在境內同類型規模最大，從2002年成立以來，一直都是由經理人江宜虔操盤。基金布局製藥、生技、服務、醫材等四大次產業，兼具剛性需求及創新成長特色。

PGIM保德信全球消費商機基金廣納AI帶動的消費商機，以及具防禦色彩的核心需求動能，著重聚焦美國市場的消費潛力，側重成熟國家以穩健內需與創新商業模式。基金進軍大消費趨勢前緣，選股聚焦受惠於長期結構性消費趨勢的大型龍頭企業，前五大持股為字母、Meta、亞馬遜、Netflix、特斯拉。

至於PGIM保德信全球基礎建設基金，最近淨值來到2008年成立以來新高。基金有41.3%在美股，15.6%在西班牙股，其他為加拿大、英國、義大利等；產業則以公用事業股占50.8%最多，其次是工業股的28%、能源股的12.6%。玉山投信指出，歷史數據顯示，防禦型產業在開始降息後的半年內表現居前，其中以公用事業最佳。

在純債券基金方面，PGIM保德信美元非投資等級債券基金的平均存續期間為3.63年；信評以BB等級債占52.5%最多，其次是B級債的16%；產業以非核心消費債占21.5%最多，其次為金融債的12.8%、通訊債的13.2%、原物料債的7.5%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率介於7.83~8.75%。