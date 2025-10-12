快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

玉山投信：美股台股獲利展望佳 第4季建議股七債三、看好三大產業

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

玉山投信表示，美國聯準會（Fed）重啟降息循環，且美股企業獲利展望仍佳，有利帶動全球股市的投資情緒，第4季投資主軸維持「股優於債」。在第4季，建議70%資金配置在股票基金，包括台股、醫療生化、消費商機、基礎建設基金，以參與第4季的旺季行情；30%在美國非投資等級債基金，可望以高息收優勢來保護資產。

玉山投信指出，主計處預估，今年台灣國內生產毛額（GDP）成長率將達4.45%。至於台股企業獲利成長，在考量關稅與匯損的影響後，預期今年仍將成長9.8%。在投資組合中，台股基金可占兩成。投資人可以透過PGIM保德信金滿意基金，參與人工智慧（AI）供應鏈等優質大型股的成長動能。

玉山投信市場策略團隊主管葉家榮表示，根據最新FactSet統計，經歷川普關稅等衝擊，今年美國企業獲利預估依然將成長10.7%，其中科技、通訊服務、醫療表現最亮眼。在第4季產業配置上，醫療與消費可各占20%，受惠於降息與AI蓬勃成長的基礎建設則可配置10%。

玉山投信指出，統計顯示，2009年以來，第4季醫療類股正報酬的機率為81%，平均漲幅達3.7%。PGIM保德信全球醫療生化基金規模逾100億元，在境內同類型規模最大，從2002年成立以來，一直都是由經理人江宜虔操盤。基金布局製藥、生技、服務、醫材等四大次產業，兼具剛性需求及創新成長特色。

PGIM保德信全球消費商機基金廣納AI帶動的消費商機，以及具防禦色彩的核心需求動能，著重聚焦美國市場的消費潛力，側重成熟國家以穩健內需與創新商業模式。基金進軍大消費趨勢前緣，選股聚焦受惠於長期結構性消費趨勢的大型龍頭企業，前五大持股為字母、Meta、亞馬遜、Netflix、特斯拉。

至於PGIM保德信全球基礎建設基金，最近淨值來到2008年成立以來新高。基金有41.3%在美股，15.6%在西班牙股，其他為加拿大、英國、義大利等；產業則以公用事業股占50.8%最多，其次是工業股的28%、能源股的12.6%。玉山投信指出，歷史數據顯示，防禦型產業在開始降息後的半年內表現居前，其中以公用事業最佳。

在純債券基金方面，PGIM保德信美元非投資等級債券基金的平均存續期間為3.63年；信評以BB等級債占52.5%最多，其次是B級債的16%；產業以非核心消費債占21.5%最多，其次為金融債的12.8%、通訊債的13.2%、原物料債的7.5%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率介於7.83~8.75%。

台股 美股

延伸閱讀

一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

台積ADR大跌…台股有吃國安糖漿！專家： 關注五大止穩訊號

「關稅帝君」再度揚言揮大刀 專家：台股下周可能回測「這條線」

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1,660點？兩大名師看「支撐在這裡」

相關新聞

股債平衡配置 獲利不漏接

近日主要股市來到高檔、美國政府關門、就業數據疲軟等訊息再度干擾市場投資情緒，也讓降息預期走升，9月FOMC會後公布點陣圖...

基金特蒐／黃金基金 績效閃金光

國際金價近期一路創高，帶動六檔台灣核備的黃金產業基金，今年以來，至8日，平均上漲137%，在所有股票型基金類別中霸榜，其...

台達電概念商品 帶勁

近日台股屢創新高，除權王台積電創天價為此波台股上漲的功臣，隨AI伺服器需求爆發，台達電的強勁表現對大盤攀高也功不可沒，尤...

跨國股票旗艦基金 紅火

全球股市牛氣奔騰，不少投信發行跨國股票型旗艦基金也展現績效續航力，近三年報酬翻倍，表現比大盤還亮眼。

主被動基金績效牛氣沖天 復華中國 5G 漲逾七成稱冠

全球股市漲不停，帶動國內主被動基金也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效前五名報酬率皆逾四成，ETF更從五成起跳。進入10月，...

14檔台股基金淨值 領先大盤創新高

台股歷經震盪波折，大盤指數2025年來在7月16日表現由負轉正，帶動投信主動式台股基金績效表現，統計包括群益台灣精選強棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。