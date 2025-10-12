多頭行情啟動 景順投信：英股、歐股展露頭角

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會今(2025)年首度降息後，釋出年底前可能再降息兩次的訊號，市場並預期寬鬆政策將延續至2027年。在消費動能穩健、勞動市場趨穩，美國經濟可望出現周期性復甦。歷史經驗顯示，降息後經濟未進入衰退，往往有利於股市表現。

景順投信表示，歐股今年表現優於美股，主要受惠於市場重新評估並給予較高的評價，若企業獲利持續回溫，結合大型基礎建設與國防支出計畫的財政刺激，歐股漲勢可望延續。此外，英國股市具評價吸引力，融合高股息的防禦型類股與景氣敏感的景氣循環股，展現高度韌性與多元配置優勢。

看好英國與歐洲市場的投資前景，景順環球股票收益基金自2025年5月底起，已將英國與歐洲市場的配置比例由約34%逐漸提升至8月底約37%，其中英股配置達21.6%，成為基金第二大市場配置。

基金目前集中配置於工業、金融與資訊科技產業，合計占比逾七成，相較於傳統偏重配息的投資風格易集中於通訊服務、公用事業等特定產業，使得投資組合傾向價值股，基金兼顧收益與成長動能，力求在不同市場環境中維持穩健表現。

景順環球股票收益基金聚焦全球市場中，精選40至50檔兼具股息與成長潛力的優質股票，投資策略鎖定「有股息、有成長、買低估」三大核心，打造兼顧收益與長期資本增值的投資組合。

截至2025年9月30日，景順環球股票收益基金在17檔同類型基金二年、三年及五年表現排名中皆為第一，今年更是榮獲LSEG理柏台灣基金獎-環球收益股票五年期的肯定，連續兩年獲得LSEG理柏台灣基金獎殊榮。

