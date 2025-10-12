美國政府關門 全球公債機會開啟

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場當地貨幣債券基金表現。資料來源：理柏資訊
美國聯邦政府因參議院兩黨對臨時撥款法案意見分歧而於10月1日再次關門，再加上總統川普持續施壓聯準會應大舉降息，若類似情況發生在其他國家，通常會引發該國金融市場劇烈波動，然而美國股債市截至目前卻不太受影響。富蘭克林證券投顧表示，美國例外論光環仍在，但正受挑戰，財政和央行獨立性擔憂未解，放眼全球公債市場不乏有更好的機會。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，多數成熟國家的財政令人擔憂，美國與歐元區的高債務預期將進一步上升，日本債務更處於極高水準。然而也有少數資優國家，例如澳洲和挪威政府負債佔GDP比重僅51%和43%，均不到美國的一半(122%)，兩國央行獨立性均強，嚴謹控制通膨有成效，挪威更受惠能源出口收益，經常帳盈餘占GDP比重達16%。

至於新興國家，哈森泰博認為有較多的政府積極整頓財政以及高債息機會。儘管新興市場正承受美國貿易和關稅政策風險，但卻激化貿易轉型。在選擇持債國上，看重有出口多樣化、內外需求平衡，挑選基本面較不受關稅和地緣政治破壞的國家，更重要的是評價要便宜或合理。目前看好亞洲的馬來西亞和印度，拉丁美洲的墨西哥、巴西，非洲的南非和埃及等。

富蘭克林證券投顧表示，全球分散投資意識漸強，加上聯準會重啟降息、利差優勢消退，均不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。建議可納入全球公債型或新興國家當地債券型基金，做為分散美元資產、並分享美元貶值機會的選項。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金配置於全球當地公債為主，截至8月底之基金持債到期殖利率為6.62%，於成熟國家和新興國家貨幣各約佔一半配置，美元部位僅11%，可受惠於美元貶值、全球多數央行寬鬆資金的投資環境。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，截至8月底基金持債到期殖利率達12.06%，適合欲爭取高債息收益機會的積極型投資人。

美國 富蘭克林 公債

