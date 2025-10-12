越南升級新興市場 鉅額資金盼湧入

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

越南市場迎來重大變革，富時羅素10月8日公布越南市場將正式由前沿市場升級為次級新興市場，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，這次公布結果符合預期，市場估算升級事件將替越南股市挹注60至80億美元的資金活水，預期能替越股迎來新一波資金動能，加上越南基本面續強，以及股市估值仍處相對低檔位階，建議投資人應趁勢布局越南市場。

根據富時股票市場指數最新的分類報告，越南將從前沿新興市場重新劃分為「次級新興市場」，接下來會在明(2026)年3月進行中期審查，生效日期訂為2026年9月21日，另外，生效後越南在次級新興市場指數之權重將分階段調升，越南目前也正式與中國、印度及印尼等大型市場分屬同一市場類別。

張晨瑋表示，此標誌性時刻不僅彰顯越南官方具備充分能力，滿足國際指數機構的嚴謹標準，更預示越南股市即將邁入新的成長階段，另外，本次升級也替原先因越南邊境市場身分而無法參與的外資敞開大門。國際券商進一步預估，越南市場升級題材將吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金規模將達到60至80億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。

越南官方今年開始陸續針對市場升級進行大動作改革，像是近期發布的245號命令，對股市交易機制進行優化，例如：簡化開戶流程、放寬外資持股限制、清算機制升級等，皆與國際標準做接軌，數項內容甚至已開始對接MSCI標準。換句話說，越南正同時超前部署股市日後升級MSCI新興市場指數。

張晨瑋表示，越南股市短、中、長期接連浮現利多，除了受惠富時市場升級題材，越南基本面也持續強勁。根據官方資料，越南2025第3季GDP年增8.22%，創14年最佳紀錄，前九個月年增7.84%，顯示在全球高關稅環境下具有經濟韌性。此外，越股結構也相當健康，第2季越南股市融資餘額比率為105%，低於法定水準上限的200%及2021年高峰130%，此數據反映越南券商槓桿程度十分可控。另一方面，對投資人來說，暗示著股市資金未過度擁擠，券商也有充分餘裕進一步支援融資交易。

另外，從估值角度，統計胡志明指數過去10年本益比區間，峰值落在19.6倍，最低點則在11.6倍，而當前胡志明指數本益比約12.7倍，遠低於過去10年本益比均值，位階仍靠近本益比下緣，顯示市場價格相對便宜。

整體而言，隨著越南正式升級新興市場、長線基本面無虞，加上股市估值處在相對偏低位階，投資人可趁勢布局主動操作的中國信託越南機會基金，而擔憂市場波動之投資人，可透過定期定額方式持續參與越股長期成長機會。

