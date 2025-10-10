基金特蒐／黃金基金 績效閃金光

國際金價近期一路創高，帶動六檔台灣核備的黃金產業基金，今年以來，至8日，平均上漲137%，在所有股票型基金類別中霸榜，其中，富蘭克林黃金基金今年來更大漲154.6%，表現優於同類型基金與整體同業平均。

此基金主要聚焦投資於中小型金礦股，比重接近八成；相較大型金礦股，中小型金礦股除了更有爆發力之外還兼具併購題材。此外，在金礦股現金流量大增、估值仍低下，經理人史蒂芬‧蘭德樂觀看待未來金礦業的整併潮，而中小型金礦公司有望成為大型礦商的收購目標。

近兩年黃金價格在全球央行儲備多元化、地緣政治衝突、川普關稅加劇經濟不確定性、美國債務疑慮、美元資產吸引力下滑等因素影響不斷創新高，一路突破2,500、3,000、3,500美元關卡，本周更一舉站上4,000美元大關，目前市場也普遍樂觀看待黃金後市，甚至還在上修黃金目標價。

在強勁金價帶動下，金礦股業績大翻身，市場樂觀預期未來幾季還將繼續繳出亮眼財報，也使得投資金礦股為主的黃金產業基金績效表現強勁，為投資人提供不同於傳統股票與債券的投資選擇。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德。 富蘭克林證券投顧／提供

富蘭克林黃金基金成立於1969年，投資金礦股已有近56年歷史，期間經歷兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、疫情等重大事件而仍屹立不搖，經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在投資金礦股上具有豐富經驗。史蒂芬‧蘭德認為金價大漲已顯著提升金礦商利潤率，儘管當前金礦業成本膨脹、勞動力短缺可能會繼續在一定程度上對企業營運成本構成壓力，但金價上漲應能抵消任何成本壓力，使許多金礦商實現企業獲利與自由現金流量成長，因此持續看好金礦股前景。

富蘭克林證券投顧表示，黃金每年傳統旺季大約落在10月至隔年1至2月，從印度排燈節開始起跑，中間經歷美國萬聖節、感恩節、耶誕節三大節日以及中國農曆新年，這段期間民眾因結婚、節慶等需求而購買黃金，而美國民眾近年對實體黃金的需求也在增加，這可從好市多等零售巨頭銷售的金條金幣被快速掃光等新聞獲得驗證。加上川普政策與地緣政治不確定性、聯準會重啟降息、全球央行與投資人資產多元化等宏觀因素加持，金價仍有持續創新高的潛力。即使出現回檔，上述任一因素也會提供強力支撐，中長期來看，只要這些因素不退，黃金仍將持續受到青睞，金礦股也有望持續受益於高金價，並提升獲利能力。

富蘭克林證券投顧認為，今年以來金價漲勢凌厲，讓許多投資人望之卻步，但從投資組合角度看，相較於傳統股債配置，在投資組合納入10%~20%黃金股票型基金將有助分散投資組合風險並提高報酬，發揮畫龍點睛的效果。

操作心法

史蒂芬‧蘭德表示，團隊偏好持有優質、可開採礦脈、管理層經驗豐富的公司，這些公司通常擁有多個礦脈、具吸引力的生產狀況、強大的儲量資源、持續的探勘計畫，能推動未來儲量資源與生產成長，同時採取長期主動策略，過去20年的年度持股週轉率低於20%，實踐買進並持有的策略。（何佩儒）

投資小叮嚀

●選黃金基金，助分散風險、提高報酬潛力

世界各國債務膨脹，市場認為川普政策將使美債務規模攀升，影響美元投資價值，加上地緣政治風險猶存，增添黃金資產投資吸引力。投資組合中可納入10~20%黃金股票型基金有助分散傳統股債風險並提高報酬潛力。

●聚焦中小型金礦股，投資更具爆發力

在高金價環境下，無論是大型金礦商或中小型金礦商，業績均已提升，中小型金礦股常比大型金礦股具爆發力。大型金礦商為防旗下礦脈枯竭，有意透過收購中小型金礦商來補充礦脈資源與提高黃金儲量。（何佩儒）