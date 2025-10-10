股債平衡配置 獲利不漏接

近日主要股市來到高檔、美國政府關門、就業數據疲軟等訊息再度干擾市場投資情緒，也讓降息預期走升，9月FOMC會後公布點陣圖顯示2025年底前還有2碼降息機會。法人認為，隨聯準會降息，股債宜平衡配置，建議留意債券ETF配置機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國降息趨勢明確，有利債券市場表現，但短線市場雜音仍多，美債殖利率持續波動，建議選擇基本面佳且殖利率較高的債券類型，短線可參與較高的債券孳息，中長期可受惠降息循環帶來的潛在資本利得機會。

群益投資級金融債（00724B）經理人謝明志表示，聯準會於9月啟動預防性降息，有助於維持經濟韌性，也為債市投資增添吸引力。而金融債多聚焦在具備強勁資本水準以抵禦景氣風險的國際金融巨擘，在營運、長期信用體質上相較其他產業為穩健。因此，在具備高信評、違約率低、債息較優等多重優勢下，使得金融債在近期成為熱門標的，預期在市場情緒回穩下，買盤將持續歸隊，後市可期。