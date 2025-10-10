台達電概念商品 帶勁

近日台股屢創新高，除權王台積電創天價為此波台股上漲的功臣，隨AI伺服器需求爆發，台達電的強勁表現對大盤攀高也功不可沒，尤其昨（9）日台達電盤中最高達1,005元，突破千元，終場收在999元，帶動相關ETF跟著發「達」受惠。

根據統計，成分股中持有台達電比重超過5%的ETF共有14檔，包括台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50、永豐台灣ESG、兆豐藍籌30、中信小資高價30、群益台ESG低碳50、國泰台灣科技龍頭等，近一周績效表現不俗，台新臺灣IC設計上漲7%居冠，野村臺灣新科技50也有5%。

群益投信台股ETF投資團隊表示，AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，主計總處大幅上修今年經濟成長率至4.4%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。後市來看，基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下，市場也預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳，建議投資人可透過ETF分批布局。

在布局策略上，台新臺灣IC設計動能ETF基金研究團隊指出，今年以來，生成式AI應用快速擴散，帶動雲端伺服器、邊緣運算與各式AI終端設備的需求。IC設計公司負責核心晶片的研發與設計，是AI時代不可或缺的產業，無論是伺服器用的高速連接晶片、AI PC搭載的GPU協同晶片，或手機晶片的AI加速模組，都離不開台灣IC設計公司的參與。相較於單一股票投資，台股IC設計動能ETF能分散風險，對於剛入門或想參與AI商機成長的投資人而言，可提供一個有效的投資管道。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，受惠於AI發展趨勢明確，相關科技產業及其供應鏈包括晶圓代工、IC設計、電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施、半導體設備廠務工程等成長潛力仍可期待。

