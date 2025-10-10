跨國股票旗艦基金 紅火

全球股市牛氣奔騰，不少投信發行跨國股票型旗艦基金也展現績效續航力，近三年報酬翻倍，表現比大盤還亮眼。

據統計，投信發行規模超過50億元且近三年累積報酬率超過100%的跨國股票型基金共有六檔，包括復華華人世紀、統一全球新科技、復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、復華亞太神龍科技及富蘭克林華美AI新科技等基金，清一色皆以資訊科技產業為布局主軸。

此外，摩根龍揚、統一強漢、國泰中國內需增長等大中華基金受惠陸港股鹹魚翻身，績效、規模也有相對亮眼表現。

全球股市自2022年10月股災跌至波段新低後，隨救市政策出籠，以及近年AI崛起，開啟大多頭走勢，累計MSCI世界指數近三年漲幅達八成，美股S&P 500指數則有86%，以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數漲幅更超過一倍。

那斯達克指數8日隨科技股領漲，首度站上23,000點大關，儘管近期包括英國央行及知名投資機構陸續出現AI泡沫化恐帶來修正的示警聲音，不過，做多美股科技七雄仍是全球經理人最擁擠交易標的。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，雖然短期行情漲幅較大，但在溫和降息、企業獲利成長的情境下，加上從S&P 500報酬與摩根大通市場美股情緒指數做對照，目前市場投資情緒保持謹慎未過熱，使多頭趨勢有望持續，建議透過逢低分批或定時定額等投資方法介入，趨避短線高檔震盪風險。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，聯準會9月一如市場預期的進入降息循環，經濟軟著陸的態勢確立，2025年第4季可能是低檔，2026年則可望落底回升，在企業獲利逐步上修支撐下，股市上行格局不變。AI投資動能已從雲端服務商擴散到主權AI，預計未來將由ASIC AI與主權AI投資輪流驅動市場。