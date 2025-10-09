美股多頭行情 第4季有望續攤

儘管美國政府持續面臨停擺危機，市場情緒依然穩健，AI議題持續推升美股走高。法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股近期表現強勁，聯準會降息預期升溫，也有助於風險性資產的表現。整體而言，第4季美國科技股仍有望延續多頭格局，建議投資人可採定期定額方式進場布局。

大型外資券商近期陸續上調標普500指數今、明兩年的每股盈餘預估，並同步調升本益比區間，顯示市場對美股後市抱持正面看法。摩根大通預估，美股短期可能面臨回檔壓力，但從現在至年底，上漲機率仍高於下跌，甚至有望再創新高。法人認為，若市場出現技術性修正，反而是逢低布局的良機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，雲端業者與新興雲端服務公司持續加碼資本支出，並上修未來支出展望，帶動AI半導體、伺服器及網通設備受惠。基金操作上將持續布局相關次族群，看好AI基礎建設與終端應用的同步發展，預期將成為推動科技股成長的主要動能。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，將機器人技術與AI融合的物理AI正迅速發展壯大，從自駕車、機器人手術、智慧工廠、物流，將精度、適應性、效率提升到新的水準。