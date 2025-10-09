台股主被動標的 交投熱

台股主被動ETF第4季以來交投動能不減。統計10月上旬單位數成長率從9月份約22%，明顯增溫至10月以來近48%。其中，被動式ETF以新光臺灣半導體30（00904）增幅最多，主動式ETF增幅則以主動安聯台灣高息（00984A）居冠，成長、高息雙因子成為吸引市場目光的關鍵動能。

根據統計，10月以來，台股主被動式ETF單位數成長率為正者約有32檔、增逾1%有五檔，包括：新光臺灣半導體30、國泰台灣領袖50、野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息、聯邦台精彩50。

其中，野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息9月單位數成長率為9.7%、7.3%的正成長，持續吸睛。

事實上，觀察9月台股主被動ETF單位數正成長率與10月上旬表現來看，凸顯台股在美股走強帶動下，加上10月有近40檔台股主被動ETF預計配息，具備成長、高息主題的ETF各擁優勢。

值得注意的是，主動安聯台灣高息近日交投增溫至2.1萬張，首次配息成績也出爐，每受益權單位擬配發0.21元，最後買進日為10月17日，即可參與配息。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，時序甫踏進第4季，台股在美科技強勁走勢及利多消息提振下，攻上27,000點重要新高關卡，台股強勢下的外溢效果，不僅AI相關成盤面主流，傳統消費性電子與部分非電族群投資價值亦逐步浮現；面對股市創新高後的高檔震盪格局，此時更需要在投資組合納入具成長搭配高息主題，以多策略靈活掌握輪動機會。

展望後市，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，台灣經濟方面，外需動能持續強勁，第2季GDP年增達8.01%，主計總處與中央銀行均上修2025年經濟成長率至4.5%。AI伺服器、半導體與資通訊產品需求強勁，帶動出口與投資同步上調。

相對而言，何彥樟分析，內需消費受民俗月與物價壓力影響略有趨緩，但隨著年底購物旺季、車商促銷與百貨周年慶展開，延遲性消費有望回升。

歷史數據顯示，台股第4季表現一向亮眼，過去十年有九年繳出正報酬，平均漲幅逾4.8%，顯示年底行情具支撐。