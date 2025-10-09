跨國股票基金 春風得意

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市近半年先下後上倒吃甘蔗屢創新高，堪稱近年最強波段多頭走勢，投信發行跨國股票型基金則展現主動式操作優勢，同期間績優基金漲幅逾三至六成，大幅超越世界及新興市場指標指數表現。

統計至今年第3季底，MSCI世界及新興市場指數近半年累積漲幅約18~19%，屢創新高的強勢市場代表美股那斯達克、韓國KOSPI指數則有三成，另外，日經225、越南胡志明以及鹹魚翻生的A股深證成指亦有二至三成。

由於各股市多頭百花齊放，加上又有AI等具高成長契機趨勢產業題材加持，提供主動式操作共同基金布局亮點。理柏資訊統計至今年第3季底，近半年投信發行跨國投資股票型基金漲幅超過三成者有14檔，其中，路博邁5G股票、復華華人世紀、瀚亞美國高科技、統一新亞洲科技能源、統一全球新科技、元大大中華TMT等基金更有逾四成至六成的超額投資報酬表現，布局的股票市場主要集中在美、台、中、日，產業則以資訊技術為大宗。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，儘管美股屢創新高但從市場情緒指標觀察，目前處於偏悲觀水準，研判市場情緒面仍未過熱，此外，近一季財報優於預期帶動市場加速上修企業獲利預估，帶動評價向上，將使行情仍有表現機會，包含美、中、日等海外股市布局將以AI發展受惠相關供應鏈為主軸，搭配工業、金融等產業，掌握類股輪動機會。

