債券產品規模 連三紅

今年來債券市場波動劇烈，不過隨著降息循環啟動，市場亦逐步復甦。觀察今年以來整體債券ETF規模從7月開始已經連續三個月呈現正成長，市場法人表示，資金人氣已有逐步回籠債市的跡象，加上市場對於之後Fed降息預期升溫，債券ETF投資契機可期。

觀察近三月債券ETF規模增加前十名，其中群益ESG投等債20+ETF（00937B）位居榜首，增加逾300億，另外其餘第二名至第八名也皆有百億以上的資金湧入，顯示市場資金逐步投入。

群益投信債券ETF研究團隊表示，9月Fed如市場預期降息一碼至4.0~4.25%，然就業市場的疲軟已超越對通膨頑固的擔憂，成為降息的主要原因。因此短期預期就業情況低迷狀況，Fed預期今年底前還有降息2碼的可能性。其中重視ESG經營的企業所發行的BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無須擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，在投資級公司債的評級中，以BBB評級的殖利率水準更勝一籌。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，觀察過往當Fed開始連續降息時，投資等級債殖利率將隨之反映可能性高。觀察Fed每季公布的經濟預測，相較6月份預估，調升明年GDP成長與通膨數據預期，但通膨仍在3%以內，失業率亦下調，顯示Fed今年較積極的降息應為預期就業數據較疲弱提前因應，並未看壞整體美國經濟成長動能。

考量Fed對於明年總體經濟仍為溫和成長，且通膨估算在仍在溫和範圍，因此預期企業基本面仍處正面，此經濟環境將持續有利投資等級債未來表現。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。考量美國經濟應不至於陷入衰退、通膨仍高於聯準會目標，以及財政赤字壓力，聯準會若持續採取風險管理式降息因應就業市場走弱，預期公債殖利率曲線將進一步轉陡，長天期公債殖利率回揚風險存在，較看好存續期間短的公司債機會。