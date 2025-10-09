日本前經濟安全保障大臣高市早苗當選自民黨總裁，法人指出，若高市成功成為新任首相，AI、半導體、量子科技、核融合、新材料、造船及新藥研發等領域將有望受惠。

高市預計將成為日本首位女性首相，法人指出，她是已故首相安倍晉三的親密盟友，預料將延續安倍經濟學，主張擴張性財政政策，透過刺激支出推動經濟成長，並聚焦於經濟安全與高科技產業發展。

儘管其經濟政策被市場視為利多，仍需密切關注內閣人事安排、與在野黨的協商進展，以及財政政策細節，這些因素都將影響後續市場表現。

市場目前尚未能充分反映高市勝選的可能性，未來幾周將進行政策協商、組閣談判及首相人選的指定程序。

若高市順利出任首相，內閣人事將迅速展開，以迎接包括美國總統川普預計於10月底訪日等一系列重要外交行程。

瀚亞投信表示，高市早苗強調經濟振興、產業競爭力與國家安全，國防、半導體及能源等領域受惠程度較高。然而，總體經濟與政治事件具高度不確定性，事件驅動型投資仍存在一定風險。

瀚亞投信日本股票研究團隊指出，此次結果推高評價偏高的國防、重工及AI類股，評價分化現象更加明顯。

短期政策可能影響產業的情緒，但中長期仍應聚焦於基本面改善、尚未被市場充分認可的價格錯置機會，並以企業長期可持續獲利為核心。

以基本面與價格評價為基礎的紀律性投資方式，在面對總體經濟的不確定性時，能夠穩健地創造長期價值。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，面對AI需求、應用擴張，日本亦積極振興半導體，致力打造成為亞洲AI中心，包括半導體、軟硬體設備、電力轉型等具成長性；數位產業則有IT升級、網路設備等。

國防產業則受惠於日本為美國亞太第一盟友，且未來國防預算可望大幅成長。

至於經濟則支持日本已階段性完成的製造業復興與溫和通膨提振薪資，成為發展以上三大戰略產業的穩固基礎。