亞洲股票型 長線釣大魚

亞洲股市今年來持續領先全球，前三季包括恒生指數與韓國KOSPI指數雙雙大漲逾30%，表現亮眼。法人表示，全球AI需求持續發酵，亞洲市場相關供應鏈將持續受惠，投資人可透過亞洲股票型基金，定期定額長線布局掌握區域後市行情。

回顧本月初以來，日本及亞洲市場再度迎來重大利多：一方面，日本政壇由高市早苗有望成為史上首位女性首相，市場普遍認為有望為日本股市注入中期成長動能；另方面，AI需求持續增長，美國四大CSP業者資本支出展望正向，2025年資本支出較年初預期有所上修，且2026年預期有望延續成長，亞洲市場包含台灣、中國、日本、韓國等地區之AI相關供應鏈有望持續受惠。

根據CMoney統計至3日，觀察亞洲股票型基金今年來前十強，其中包括：第一金亞洲科技、富邦亞洲機會、統一新亞洲科技能源、摩根東方科技、瀚亞亞洲科技資本家股票、凱基台商天下、復華亞太神龍科技等基金，績效達24%以上，表現搶眼。

富邦亞洲機會基金經理人朱家玄指出，前日本首相石破茂請辭後，日本政治不確定性快速消除。前經濟安保大臣高市早苗於10月4日選舉中意外勝出，成為自民黨首位女性總裁。

市場預期，高市將延續安倍經濟學的寬鬆政策，日本央行貨幣政策收緊步伐有望放緩，且財政政策有望持續擴張，進一步強化企業獲利動能。預估日本股市可望迎來「高市行情」，維持中性偏多看法。

此外，朱家玄表示，市場也關注即將於10月20日至23日登場的中共四中全會。朱家玄指出，大會將針對「十五五」規劃進行討論，政策焦點可能聚焦於刺激內需，包括化解地方債務、促進消費與推動財稅改革。同時，科技自主創新也預料是核心主軸，涵蓋AI、半導體、高端製造等戰略產業，全國統一大市場與反內捲議題也可能納入會議議程。