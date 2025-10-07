固定收益型 吸金力強

過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金增加至219.2億美元，其中美國市場獲淨流入98.4億美元，亞洲則獲13.9億美元淨流入。由債券品質分類，投資等級債市淨流入140.9億美元，非投資等級債市則獲25.6億美元淨流入。

美國政府再次關門，官方就業相關數據將延後公布，9月民間版ADP非農就業人口意外減少3.2萬人，創兩年半新低，降息預期增溫，美債引領主要債市普遍上漲。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。考量美國經濟應不至於陷入衰退、通膨仍高於聯準會目標，以及財政赤字壓力，聯準會若持續採取風險管理式降息因應就業市場走弱，預期公債殖利率曲線將進一步轉陡，長天期公債殖利率回揚風險存在，較看好存續期間短的公司債市機會。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，其他經濟數據方面，美國8月職位空缺數幾無成長，招聘率降至一年多最低。9月美國製造業活動連續七個月萎縮，訂單指標再次回落，9月消費者信心指數跌至五個月低點。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，當前信用債市場的展望整體仍偏向正面。信心的來源主要來自於企業獲利持續增長。雖然在2024年底市場一度出現獲利下修的跡象，但進入2025年後，企業對於今明兩年的獲利展望普遍轉向樂觀，特別是S&P500成分公司，多數預估2026年的獲利成長率將落在10%到12%的區間。

謝佳伶表示，由於這些公司在信用市場上多為投資級債的發行人，穩健獲利表現與充沛現金流為投資級信用債帶來了可靠的支撐。值得注意的是，這股正向動能並不僅限於大型企業，而是逐漸擴散至非投資級市場。中小型企業近期的財報顯示，獲利能力同樣有所改善，在2025年第2季，約有37%的非投資級發行人盈利超出預期，另有30%上調全年財務指引，顯示市場整體信用品質正處於改善的趨勢。