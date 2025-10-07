快訊

13檔債券商品 人氣逆勢增

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國政府再次關門，市場短線呈現觀望，根據集保中心最新公布的受益人統計數據，近一周整體債券ETF受益人數減少7,414人，多數產品呈現人數下滑，僅13檔債券ETF受益人逆勢增加，包括群益優選非投等債ETF（00953B）、第一金優選非投債等非投等債仍受青睞。

投信法人指出，聯準會重啟降息後，在當前較缺乏明確訊息指引未來降息途徑，加上美國政府關門議題，市場短線呈現觀望態勢。

所幸當前經濟表現仍保有韌性，非投資等級債因具有票息高以及低存續期的特性，既能滿足投資者對於收益的追求，在面對降息節奏與強度仍難掌握的環境中，也能發揮較好的波動抵禦能力。

群益優選非投等債ETF 經理人李忠泰指出，隨大而美法案通過、關稅結果陸續公布，政策面不確定性消退，整體市場風險偏好回溫，帶動信用利差穩定收斂，資金方面也呈現連續數周流入，支撐非投等債表現。

在貨幣政策方面，聯準會9月如市場預期降息，也暗示後續將維持緩降息節奏，因此擁有高票息與低存續期間雙優勢的非投等債，有望持續吸引資金配置。

