台股商品總規模 寫新高

連續假期過後，台股氣勢如虹，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI和AMD簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，推升昨（7）日加權指數出現明顯補漲行情，首度見到27,000點，再度改寫歷史新高，連帶台股ETF交投升溫，日成交額重新回到300億元之上、台股ETF總規模再度改寫新高來到3.54兆元。

台股昨日呈現跳空大漲，且開高走高，漲點一路放大，盤中最高一度大漲540點並突破27,300點，最後一盤雖然漲點有所收斂，但終場仍以上漲450點，收在27,211點，再度刷新台股新歷史紀錄，也帶動台股ETF交易熱度以及規模表現。

根據CMoney統計，7日台股ETF的成交金額重返300億元之上，回升至338.73億元，是今年第12大，金額也較前一個交易日成長59.9%。

其中日成交額在10億元之上共有十檔，依序為元大台灣50的84.74億元、群益台灣精選高息的35.22億元、元大高股息28.32億元、國泰永續高股息21.46億元、元大台灣50反1的16.65億元、國泰台灣領袖50的13.82億元、元大台灣50正2的13.71億元、富邦台50的13.05億元、元大台灣高息低波12.87億元、元大台灣價值高息10.07億元。

進一步對比前一個交易日，熱門ETF中以高股息出現相對明顯的量增，元大台灣價值高息成長284.3%、國泰永續高股息成長135.7%、元大台灣高息低波128.1%、元大高股息95.5%、群益台灣精選高息93.1%。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，AI題材正持續推升市場熱度，根據研究機構預估，未來幾年全球AI市場與半導體規模將延續蓬勃發展，2028年全球AI市場產值有望達到7,630億美元，年複合成長率42%，全球AI半導體產值則可達1797.2億美元，年複合成長率約20.7%。