AI永動機聯盟再添新成員 高含「積」量 ETF 還有戲

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
高含積量ETF 還有戲。（路透）
美股「AI永動機」聯盟再添AMD新成員，帶旺美股費半指數、台積電ADR股價續創歷史新高，台股也站上2.7萬點。法人表示，台股這波多頭漲勢強勁下，10月預計展開除息的台股ETF，受惠於股價資本利得表現佳，有望提高配息表現，尤其具有「高含積量」的台股ETF，可望跟進大盤衝鋒。

AMD與ChatGPT開發商OpenAI達成AI晶片供應協議，未來將提供多代Instinct GPU，這是AI產業目前為止最大規模的GPU部署計畫之一，也象徵AMD躋身OpenAI核心戰略夥伴行列。前半導體產業分析師陸行之以「AI永動機」形容此交易。

據集保統計至10月3日止，10月預計除息的6檔台股ETF中，以產業型的新光臺灣半導體30（00904）、市值型的國泰台灣領袖ETF，上周受益人數明顯增加。

法人分析，美股AI科技股熱潮不斷，除預估年化配息率較高，科技巨頭們爭搶算力，台積電成最大贏家，高含積量的台股ETF，今年股價跟進台積電股價一路攀新高後，有機會將部分資本利得轉為配息來源，拉高配息優勢，增添市場買氣。據統計，10月即將除息的台股原型ETF中，新光臺灣半導體30已連續2次配息率逾9%，帶動00904市場買氣大增，昨（7）日成交量擴至7,603張，創今年來新高。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，OpenAI結盟AMD，再掀AI永動機熱潮，背後主要著眼於AI算力資源，直接帶動市場將算力供應來源，鎖定像晶片、記憶體等半導體產業上。另外全球大型雲端服務供應商對半導體也呈現剛性需求，推高先進製程晶片、高頻寬記憶體等半導體業者供貨，未來可能仍呈現供不應求的缺貨現象，順勢開啟2026年台灣半導體產業迎向新一波景氣榮景大門。

野村投信分析，根據歷史統計，2018年美國政府關門長達35天，對經濟造成約110億美元損失，並導致就業數據發布延遲，但本次市場反應相對穩健，顯示投資人已將焦點轉向AI與科技創新所帶來的長期成長機會。

