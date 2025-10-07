快訊

美股商品強韌 錢潮湧進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周，全球股債齊揚，整體股票型ETF獲資金淨流入續增至308.7億美元，主要為美國獲147.9億美元淨流入，亞洲與中國分別獲33.2億與46.3億美元流入，歐洲獲6.6億美元流入。投資人觀望日本政局變化，日本遭13.6億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，未來盤勢須觀察美國政府關門何時結束、企業財報及月底聯準會利率會議，預期在全球景氣強韌、聯準會重啟降息、AI發展引領下，看好第4季風險性資產多頭續揚。

此外，著眼川普政策多變正在加速全球化投資浪潮、聯準會降息的資金外溢效果，締造「非美元資產」投資契機，建議現階段宜採「美元資產」及「非美元資產」雙管並進策略，拓展投資組合多樣性，美元資產首選美國平衡型、非投資等級債券型基金、科技及創新科技產業，非美元資產核心首選全球當地公債及新興國家當地公債型基金，股市看好日本及黃金產業股票型基金。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，聯準會重啟降息機會可望為股債市營造有利環境，儘管股市續創新高，大盤仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧革命中的全球領先地位，以及在各領域廣泛應用下所帶來跨產業的豐富投資題材。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，隨著美國景氣仍保有韌性，企業獲利維持增長，加上貨幣政策轉趨寬鬆，皆有利美股維持多頭趨勢，表現仍值得留意，不過在考量當前股市在高檔，須留意獲利調節，建議投資人採取產業分散配置，生成式AI概念股受青睞，醫療保健、航太亦可關注。

