外資挺亞股上周最愛南韓 台股居次 賣超印度股市最多

外資上周對亞股買多賣少，買超集中在北亞，以對南韓買超31.8億美元最多，其次是台股的22億美元，賣超以對印度賣超7.6億美元最多，其次是印尼的1.8億美元。新興亞股上周普遍上漲，以南韓漲4.8%最優，其次是台股的4.6%。

今年以來，外資對新興亞股以買超台股93.9億美元最多，其次是南韓的20.8億美元；賣超則以對印度賣超176.1億美元最多，其次是馬來西亞的36億美元、印尼的34.2億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲47.9%最優，再來是越南的33%、台股的18.1%，但菲律賓及泰國跌逾6%最弱。

台股不畏連假前夕，持續創歷史新高。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，在人工智慧（AI）大勢不變、外資與本土資金同步加碼下，台股成長前景可期。在操作策略上，核心持股可聚焦在AI概念、晶片龍頭廠務工程、低軌衛星等電子股，衛星持股則可關注金控、營建、內需等非電族群。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，更該長期關注總報酬；對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期須關注估值風險。

外資對南韓由賣轉買超，南韓股市今年持續領漲亞股。富蘭克林投顧認為，韓股受惠於多元驅動，科技復甦、國防出口、醫療觀光與文化影響力共同推升南韓成為今年亞洲最強股市。此外，南韓積極改革公司治理，改善所謂的「南韓折價」問題，提升股東報酬與透明度，提振投資人信心。

印度股市翻多，群益印度中小基金經理人向思穎分析，雖然美國政府大幅提高H-1B簽證收費，同時針對進口藥品課徵100%關稅，但調降商品及服務（GST）稅率正式實施並有效刺激印度節慶消費需求，9月印度股市仍收紅。在產業配置上，她持續看好GST調降受惠族群，包括汽機車、核心消費類股，以及受惠於降息環境的原物料類股。